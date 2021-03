SIMBOLOTTO, LOTTO, SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 11 marzo 2021

Numeri vincenti e simboli fortunati dell’estrazione di oggi del Simbolotto sono finalmente disponibili. Si è tenuta poco fa, quindi li abbiamo raccolti in diretta per permettervi di verificare il prima possibile la vostra giocata. L’attesa è finita, ora è il momento di scoprire se si tratta di un concorso fortunato e, in tal caso, quanto avete vinto. Questo perché non si vince solo centrando tutta la cinquina fortunata. Questo resta senza dubbio l’obiettivo principale, soprattutto da quando è stata raddoppiata la vincita, salita a 10mila euro dalla scorsa estate. Ma, come dicevamo, al Simbolotto si può vincere anche se non si indovinano tutti i numeri vincenti (e relativi simboli).

Controllate allora un eventuale “4” o “3”, ma si può vincere pure centrando solo 2 numeri della combinazione fortunata. Dunque, l’attenzione deve essere massima perché un solo Simbolotto può fare davvero la differenza. Ecco qui numeri vincenti e simboli di oggi: la Festa (20), il Maiale (4), il Diamante (29), la Risata (19), i Funghi (43). (agg. di Silvana Palazzo)

Il Simbolotto torna oggi, giovedì 11 marzo 2021, con una nuova estrazione per premiare i giocatori del Lotto. I due giochi, infatti, sono legati tra loro, non a caso i numeri e simboli vincenti del Simbolotto vengono estratti in concomitanza con il viaggio tra le ruote del Lotto. A ciò si aggiunge il fatto che per partecipare all’estrazione bisogna in primis effettuare una giocata al Lotto, poi optare per la ruota in promozione ogni mese, che nel caso di marzo è quella di Firenze. Fatto ciò, otterrete sulla stessa schedina del Lotto anche una cinquina per il concorso del gioco complementare.

Dunque, come potete facilmente intuire, non c’è nessuna cinquina di numeri e simboli da scegliere, perché il sistema l’assegna casualmente e automaticamente. Peraltro, non dovete neppure spendere nulla rispetto alla somma destinata per il Lotto, perché la giocata al Simbolotto è gratuita. Così non vi resta altro da fare che attendere la nuova estrazione del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Non può mancare la consueta rubrica dedicata alle statistiche che riguardano il Simbolotto. Dunque, in attesa di conoscere i numeri vincenti di oggi, è il caso di concentrarsi su numeri e simboli frequenti, perché non si può escludere che uno di questi finisca nella cinquina odierna. Al primo posto di questa speciale classifica c’è 1 Italia, che di frequenze ne ha accumulate 38 finora. Al secondo posto però c’è 12 Soldato, che lo tallona con 37 frequenze. A seguire al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, 3 Gatta e 2 Mela, visto che entrambi hanno accumulato 33 frequenze. Fuori dal podio, ma pronti all’assalto per un posto sul podio, un gruppetto di simbolotti che hanno accumulato 32 frequenze. Sono ben cinque: 11 Topi, 36 Nacchere, 26 Elmo, 45 Rondine e 5 Mano. A completare la classifica un poker di simbolotti: 29 Diamante, 28 Cerino, 38 Pigna e 14 Baule, che invece sono a quota 31 frequenze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA