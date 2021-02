Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 13 febbraio 2021

Nuova estrazione del Simbolotto in vista in questo sabato 13 febbraio 2021: grande attesa, come sempre, per quelli che saranno i numeri vincenti e i relativi simboli del concorso di oggi. Come dite? E’ la prima volta che sentite parlare di Simbolotto? Rimediamo noi de ilsussidiario.net con un rapido ripasso: trattasi di fatto del gioco “gemello” del Lotto. Per giocare, infatti, basta partecipare all’estrazione del Lotto, al quale il Simbolotto è abbinato: una volta scelta la ruota in promozione – per questo mese di febbraio è quella di Cagliari – il sistema emetterà in automatico un’altra schedina rispetto a quella del Lotto.

Su di essa troverete cinque numeri e simboli con cui prendere parte all’estrazione del Simbolotto che si tiene, come accade per il Lotto, ogni martedì, giovedì e sabato: il tutto in maniera assolutamente gratuita, ma con la possibilità concreta di portare a casa un premio massimo da 10mila euro.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Dopo aver visto come si gioca al Simbolotto, concentriamoci un po’ sulle statistiche del gioco. Quali sono numeri e simboli ritardatari? In questo concorso tutti i riflettori saranno puntati sul 35 Uccello, che non dà sue notizie da 34 concorsi e oggi potrebbe ottenere l’assenza pari al suo numero. In seconda piazza, ecco il 30 Cacio con 28 assenze consecutive, ma occhio alla pressione esercitata dal 45 Rondine, che con 26 ritardi consecutivi intende volare alto. Quarta posizione per il 40 Quadro, giunto a quota 25 assenze di fila, mentre a 20 troviamo il 23 Amo. Più staccato, con 16 ritardi in serie, abbiamo il 27 Scala, mentre il 32 Disco è sesto con 15 assenze.

Grande caos per i numeri e simbolotti svaniti dai radar da 14 concorsi: all’appello mancano infatti 8 Braghe, 21 Lupo e 10 Fagioli. A chiudere la top ten è un altro terzetto, assente da 13 turni: il 42 Caffè, il 17 Sfortuna e il 43 Funghi.



