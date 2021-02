SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 18 febbraio 2021

L’estrazione del Simbolotto di oggi ha “sfornato” i numeri vincenti con i relativi simboli. La cinquina fortunata è pronta per l’assalto dei tanti giocatori che si sono appassionati a questo gioco abbinato al Lotto. Mentre era ancora in corso l’estrazione proprio di quest’ultimo gioco, è uscita la combinazione del Simbolotto. Quando è arrivato il momento della ruota di Cagliari i riflettori si sono accesi perché è quella protagonista con il Simbolotto. Così abbiamo potuto raccogliere come sempre in diretta i numeri con i simboli che sono loro associati. Ora non dovete fare altro che segnarli per procedere con la verifica della vostra giocata. Di sicuro non mancherà il desiderio di scoprire se quei simbolotti corrispondono a quelli presenti sulla vostra schedina. In tal caso avrete realizzato il “5” che può valere un premio di 10mila euro. Ma attenzione: se la corrispondenza è “parziale”, cioè riguarda solo alcuni numeri, allora dovrete valutare bene quanti sono. Il motivo è semplice: si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 simbolotti fortunati, ben consapevoli che l’importo del premio varia. Ecco allora i numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto: il Lupo (21), la Pigna (38), la Scala (27), il Naso (16), la Rana (13). (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER ESTRAZIONI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Simbolotto protagonista anche oggi, giovedì 18 febbraio 2021. Non fa eccezione il gioco abbinato al Lotto, protagonista di una nuova estrazione. Non c’è solo il viaggio tra le ruote del Lotto, ma pure quello tra i simboli, grazie a questo gioco che gli è abbinato. Il biglietto per la “partenza” è lo stesso, a patto che sappiate bene come si gioca. Per partecipare alla nuova estrazione del Simbolotto dovete prima fare la vostra giocata al Lotto, ma facendo attenzione alla ruota prescelta, perché ce n’è solo una in promozione col Simbolotto, peraltro cambia mese dopo mese. Nel caso di febbraio la ruota in promozione è quella di Cagliari. Quindi, giocando qui al Lotto, ottenete sulla stessa schedina una cinquina di numeri e simboli.

La combinazione non va scelta, né dovete sborsare altri euro rispetto a quelli della giocata del Lotto. Questo per due ragioni molto semplici: la prima è che il sistema attribuisce automaticamente la giocata, l’altra è che il Simbolotto è un gioco gratuito.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

I numeri e simboli che vi interessano sono quelli dell’estrazione di oggi del Simbolotto, ma nel frattempo possiamo soffermarci sulle statistiche. C’è infatti la classifica dei simbolotti frequenti che può peraltro fornirci un quadro della situazione rispetto agli ultimi concorsi del gioco abbinato al Lotto. Al primo posto c’è 1 Italia che di frequenze ne ha accumulate 37. Al secondo invece troviamo 12 Soldato che è a quota 35. A completare il podio ci sono due simbolotti: 36 Nacchere e 2 Mela, al terzo posto con 32 frequenze. Alle loro spalle si trovano cinque simbolotti che hanno 31 frequenze. Si tratta di 11 Topi, 26 Elmo, 18 Cerino, 45 Rondine e 3 Gatta.

La classifica dei numeri e simboli frequenti per il concorso del Simbolotto si completa con sette simbolotti che hanno le stesse frequenze, cioè 30. Di questo gruppo fanno parte 9 Culla, 5 Mano, 29 Diamante, 14 Baule, 38 Pigna, 6 Luna e 4 Maiale. L’intera graduatoria potrebbe comunque cambiare dopo l’estrazione di stasera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA