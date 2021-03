SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione per oggi 18 marzo 2021

Ed ecco i numeri vincenti e i simboli estratti per il Simbolotto e associati alla ruota di Firenze: le Forbici (39), l’Elica (33), la Pigna (38), il Natale (25), i Topi (11). CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI ESTRATTI OGGI DEL SUPERENALOTTO, LOTTO E 10eLOTTO

Si riaccendono i riflettori sul Simbolotto, il concorso abbinato al Lotto che concorso dopo concorso ha conquistato tantissimi giocatori. Oggi è in programma una nuova estrazione, del resto queste si tengono negli stessi giorni di quelle del Lotto. L’estrazione dei numeri vincenti, infatti, è contestuale. Al viaggio tra le ruote si abbina quello tra i simboli di questo gioco. Noi ci faremo trovare pronti per raccogliere in diretta la cinquina fortunata di oggi, giovedì 18 marzo 2021. Ma ora è importante fornire le informazioni necessarie per partecipare al concorso odierno, soprattutto per chi non si è ancora approcciato a questo gioco o semplicemente per rinfrescare un po’ la memoria.

Va premesso che la modalità di gioco del Simbolotto è estremamente semplice: dovete effettuare la vostra giocata al Lotto, ma sulla ruota in promozione, che per il mese di marzo è quella di Firenze. Fatto questo, si otterrà automaticamente sulla schedina una cinquina di numeri e simboli, che è quella con cui partecipare al concorso del Simbolotto. Ciò gratuitamente, senza aggiungere nulla rispetto all’importo per l’estrazione del Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Stiamo per conoscere i numeri vincenti del Simbolotto, nel frattempo possiamo approfondire le statistiche. Allora concentriamoci su numeri e simboli frequenti, scoprendo in che modo è cambiata la classifica in vista della nuova estrazione di oggi. Al primo posto c’è 1 Italia che di frequenze ne ha accumulate finora 38, restando così davanti di una lunghezza a 12 Soldato. Un po’ più staccato 2 Mela, che si piazza a terzo posto con le sue 34 frequenze. Sono sufficienti per tenere alle spalle un tris di simbolotti che ha accumulato 33 frequenze. Il gruppo è formato da 3 Gatta, 5 Mano e 11 Topi.

Andiamo poi avanti, scorrendo la classifica, con una sestina di numeri e relativi simboli del Simbolotto che hanno raggiunto le 32 frequenze. Ci riferiamo a 36 Nacchere, 29 Diamante, 26 Elmo, 18 Cerino, 14 Baule e 45 Rondine. Questa classifica però è suscettibile di variazioni, infatti potrebbe cambiare sensibilmente dopo l’estrazione di stasera.



