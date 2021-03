SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione 2 marzo 2021: i simboli di oggi

L’estrazione del Simbolotto ci ha regalato poco fa i numeri vincenti di oggi, martedì 2 marzo 2021. Una cinquina di numeri e simboli molto attesa, visto il grande interesse che c’è sempre attorno al gioco abbinato al Lotto. Non fa eccezione l’appuntamento odierno. Infatti, durante il viaggio tra le ruote, i riflettori si sono accesi sul Simbolotto e sulla sua combinazione fortunata, da oggi abbinata alla ruota di Firenze. Gli occhi presto si sposteranno sulla cinquina estratta per poi spostarsi su quella presente sulla propria schedina nella speranza che tra le due ci sia una corrispondenza totale. Vorrebbe dire aver centrato il “5” che può valere 10mila euro, visto che questo è l’importo fissato. Ma al Simbolotto ci sono anche altre categorie di vincite, nello specifico quelle riservate a chi indovina 4, 3 o anche solo 2 numeri e simboli vincenti.

Per questo non ci stanchiamo mai di consigliarvi la massima attenzione, perché potreste accedere ad un premio secondario. Ecco qui allora i numeri vincenti (e simboli) di oggi del Simbolotto: 32 Disco, 30 Cacio, 35 Uccello, 1 Italia, 2 Mela. (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER ESTRAZIONI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA RESTRAZIONE

Simbolotto protagonista di una nuova estrazione oggi, martedì 2 marzo 2021. La prima, appunto, di questo nuovo mese. Di conseguenza è stata mandata in archivio la ruota di Cagliari che ci ha fatto compagnia a febbraio, perché ce n’è un’altra in promozione questo mese. Si tratta della ruota di Firenze. Questo vuol dire semplicemente che bisogna cambiare ruota su cui effettuare la propria giocata al Lotto, gioco a cui il Simbolotto è abbinato. Se prima si puntava su quella sarda, ora bisogna scegliere quella toscana per ottenere sulla propria schedina del Lotto anche la giocata del Simbolotto. Viene, infatti, stampata in maniera automatica sul tagliando, senza dover scegliere numeri e simboli e senza dover aggiungere nulla rispetto alla somma spesa per la giocata al Lotto.

Dunque, questa è l’unica novità da tener presente, il resto invece non cambia: tra poco conosceremo i numeri vincenti, con i relativi simboli, del Simbolotto, quindi potrete scoprire se avete centrato la cinquina fortunata di oggi.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Tra le cose che non cambiamo pure la nostra consueta rubrica sulle statistiche del Simbolotto. Può sembrare irrilevante a ridosso della nuova estrazione, ma in realtà è un’analisi che permette di osservare da un’altra prospettiva il nuovo concorso. Pensiamo, ad esempio, ai simbolotti frequenti. Al primo posto c’è 1 Italia che ha accumulato 37 “uscite”, mentre sono 36 le frequenze di 12 Soldato, che per questo è al secondo posto. Il terzo posto è un po’ affollato. Segnaliamo, infatti, un “assembramento” sul gradino più basso del podio, dove ci sono 11 Topi, 36 Nacchere, 2 Mela, 45 Rondine, 3 Gatta. Tutti questi simbolotti hanno accumulato 32 frequenze.

Altrettanto affollato è il gruppo alle loro spalle. Ci sono, infatti, 26 Elmo, 18 Cerino, 38 Pigna, 5 Mano, 14 Baule e 29 Diamante che hanno collezionato tutti e sei ben 31 frequenze al Simbolotto. Basta allora l’uscita anche di solo uno di questi simbolotti per scombinare la classifica. E noi siamo anche curiosi di scoprire se andrà così…



© RIPRODUZIONE RISERVATA