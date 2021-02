Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 20 febbraio 2021

È volato il mese di febbraio per il Simbolotto, che torna stasera con una nuova estrazione. È in programma oggi, sabato 20 febbraio 2021, per chiudere un’altra settimana di concorsi. Così però si avvicina la fine del mese, questo vuol dire che presto manderemo in archivio anche la ruota di Cagliari, attualmente in promozione. Come noto, per partecipare all’estrazione del Simbolotto bisogna giocare al Lotto scegliendo la ruota in promozione, che è appunto quella sarda per quanto riguarda il mese di febbraio. In questo modo si ottiene la cinquina fortunata in maniera automatica e gratuita. Quindi, ci si ritrova con la cinquina di numeri e simboli senza doverli scegliere e senza neppure dover pagare nulla rispetto alla giocata del Lotto.

Poi però dal mese di marzo dovremo scegliere un’altra ruota per giocare al Simbolotto. La prossima secondo il calendario è quella di Firenze, quindi godiamoci questi ultimi appuntamenti con quella di Cagliari.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Non può mancare il consueto focus sulle statistiche. Stavolta però, in vista della nuova estrazione del Simbolotto di oggi, ci concentriamo sui numeri e simboli ritardatari, in attesa di scoprire quelli vincenti. In vetta alla classifica troviamo 35 Uccello che ha accumulato 37 ritardi finora. Quindi, è davanti a 30 Cacio che invece ne ha collezionate 31 e per questo conserva il secondo posto davanti a 45 Rondine. Quest’ultimo simbolotto occupa il terzo posto con i suoi 29 ritardi. Fuori dal podio, di una sola lunghezza, 40 Quadro, che appunto ha 28 ritardi all’attivo. Alle sue spalle c’è 23 Amo che invece è arrivato a 23 assenze. A seguire 32 Disco che invece ne ha raggiunte 18.

Poi troviamo una strana coppia, quella formata da 8 Braghe e 10 Fagioli, che hanno accumulato le stesse assenze, cioè 17. A completare la graduatoria che prendiamo in esame oggi c’è un tris di simbolotti che hanno raggiunto 16 ritardi. Si tratta di 43 Funghi, 42 Caffè e 17 Sfortuna.



