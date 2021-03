SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione 20 marzo 2021: i simboli di oggi

Ultima estrazione della settimana per il Simbolotto, che ci regala la cinquina fortunata di numeri e simboli. Se siete a caccia dei numeri vincenti, siete nel posto giusto, perché li abbiamo raccolti in diretta proprio per permettervi di controllare con calma la vostra giocata. Dopo aver completato il viaggio tra le ruote del Lotto, che potrebbe avervi regalato già delle belle sorprese, è il turno dunque del gioco complementare, quello che gli è abbinato e che concorso dopo concorso si è ritagliato la sua bella fetta di estimatori. Segnate tutto con attenzione e controllate la vostra giocata senza concedervi distrazioni, perché non c’è solo il “5”, ma sono previsti anche altri premi, quelli riservati ad esempio a chi indovina 4, 3 o solo 2 numeri e simboli vincenti del Simbolotto.

L’importo dei premi ovviamente cambia a seconda della categoria centrata, anche per questo non ci stanchiamo mai di invitarvi alla massima concentrazione in questa fase così delicata. Così come non ci dimentichiamo di augurarvi buona fortuna! Ecco i numeri e simboli vincenti abbinati alla ruota di Firenze: 20-FESTA 12-SOLDATO 24-PIZZA 19-RISATA 37-PIANO. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Estrazione del Simbolotto oggi, sabato 20 marzo 2021. Il weekend si apre, dunque, con il concorso abbinato al Lotto di nuovo protagonista. Si sta per aprire, dunque, un’altra serata all’insegna di numeri e simboli. Questa del resto è la peculiarità di questo gioco. Nessun viaggio tra le ruote come il Lotto, ma tra i simboli che vengono attribuiti ai numeri in gioco. C’è comunque una ruota coinvolta, è quella in promozione ogni mese. Per il mese di marzo è quella di Firenze. Quindi, giocando al Lotto su questa ruota, si ottiene sulla schedina una cinquina di numeri e simboli. Sono quelli con cui partecipare all’estrazione del Simbolotto.

Non dovete sceglierli e non dovete neppure spendere nulla rispetto alla giocata del Lotto, perché la giocata è gratuita ed automatica. Dunque, una volta ottenuta la propria giocata, non resta che aspettare il momento dell’estrazione per verificare se si centra il “5” che può valere un premio di 10mila euro. E allora buona fortuna!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Non c’è estrazione del Simbolotto senza il tradizionale approfondimento delle statistiche. La nostra rubrica oggi si concentra su numeri e simboli ritardatari, così da prepararci eventualmente a delle sorprese per quanto riguarda questa speciale classifica. A tal proposito, partiamo dalla vetta: al primo posto troviamo 8 Braghe che di assenze ne ha accumulate 29, tallonato però da due simbolotti che condividono il secondo posto. Si tratta di 17 Sfortuna e 42 Caffè che hanno entrambi accumulato 28 ritardi. Al terzo posto troviamo invece 36 Nacchere che “grazie” ai suoi 24 ritardi è sul gradino più basso del podio. Ne è fuori invece 44 Prigione, che è a quota 18 ritardi.

Per il Simbolotto alle sue spalle troviamo una coppia di simbolotti, quella formata da 24 Pizza e 15 Ragazzo, entrambi a quota 17. A seguire 9 Culla, che invece è più staccato con le sue 14 assenze, una in più comunque di 6 Luna. A completare la top ten dei simbolotti ritardatari la coppia costituita da 27 Scala e 21 Lupo con i loro 12 ritardi.



