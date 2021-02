SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 23 febbraio 2021

L’appuntamento con il Simbolotto torna a anche oggi, martedì 23 febbraio 2021. Per il gioco abbinato al Lotto è tempo di una nuova estrazione: e se non siete informati…molto male! Cerchiamo subito di rimediare nell’attesa dei numeri e simboli vincenti di oggi. Già, perché la caratteristica principale di questo concorso, a differenza dei suoi “colleghi” giochi, è proprio la presenza di simboli da trovare per vincere.

I requisiti fondamentali per giocare al Simbolotto sono soprattutto due: giocare al Lotto e fare la propria puntata sulla ruota in promozione del mese, in questo mese di febbraio si tratta di quella di Cagliari. Una volta giocato il Lotto sarà il sistema, in automatico, ad associare una nuova schedina contenente questa volta una cinquina di numeri e simboli. Il tutto senza che spendiate nemmeno un euro in più rispetto a quelli versato per giocare al Lotto e con la concreta prospettiva, a patto di fare “5”, di portarvi a casa un premio da 10mila euro.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Dopo aver visto come si gioca al Simbolotto vediamo adesso di capire quali sono numeri e simboli ritardatari? Non fosse altro per una questione statistica: se sono assenti da più tempo c’è una più alta probabilità che prima o poi tornino a fare capolino tra gli estratti. Il latitante più resistente è il 35 Uccello, assente all’appello da ben 38 estrazioni consecutive. Al secondo posto troviamo invece il 30 Cacio, ritardatario da 32 turni, mentre la Rondine forse attende l’avvento della primavera per tornare a rispuntare visto che sono già 30 di fila i concorsi in cui ha deciso di dileguarsi.

Per il Simbolotto al quarto posto, con 29 estrazioni da primula rossa, troviamo il 40 Quadro, mentre a chiudere la top five a quota 19 ritardi troviamo il 32 Disco. A pari (de)merito, con 18 assenze in serie, abbiamo 8 Braghe e 10 Fagioli, mentre si equivalgono con 17 ritardi ovviamente il 17 Sfortuna, poi 43 Funghi e 42 Caffè. Possiamo dire che nella top ten ce n’è davvero per tutti i gusti…



