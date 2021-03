SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 23 marzo 2021

Torna anche oggi, martedì 23 marzo 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Si tratta, per chi ancora non lo conoscesse, del gioco “gemello” del Lotto. Tra i due concorsi vi è infatti un legame imprescindibile: basti dire che per partecipare al Simbolotto basta giocare al Lotto, senza alcuna spesa aggiuntiva. Sarà infatti il sistema, in maniera del tutto automatica, a generare una cinquina di numeri e simboli subito dopo aver emesso la schedina del Lotto.

Per il Simbolotto unica condizione da soddisfare è quella che chiede di puntare sulla ruota del Lotto in promozione per questo mese: nel caso di marzo si tratta della ruota di Firenze. Un vincolo che non richiede particolari sacrifici e che, soprattutto, è motivato dalla possibilità di ambire al primo premio del Simbolotto, pari a 10mila euro, ma anche a quelli di taglia minore per chi fa “4”, “3” o anche soltanto “2”.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come per ogni gioco che si rispetti anche il Simbolotto ha le sue statistiche. In questa sede vogliamo occuparci dei numeri e simboli ritardatari. Scopriamo così che è ancora una volta l’8 Braghe il primatista di questa particolare classifica con 30 ritardi consecutivi. Il 17 Sfortuna e il 42 Caffè continuano a viaggiare in coppia, entrambi a quota 29 assenze di fila. Alle loro spalle il 36 Nacchere, sparito da 25 turni, e il 44 Prigione, latitante da 19 estrazioni.

Chi non dà sue notizie da 18 concorsi è il 15 Ragazzo, mentre il 9 Culla non è alle viste da 15 volte. Ottava piazza per il 6 Luna, sparito dai radar da 14 concorsi in successione. A chiudere la top ten dei ritardatari del Simbolotto è un’altra accoppiata, quella composta dal 27 Scala e dal 21 Lupo, entrambi assenti da 13 estrazioni consecutive. Che sia oggi, per uno di loro, la volta buona?

