Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 25 febbraio 2021

Con l’estrazione di oggi del Simbolotto si avvicina il momento dei saluti per la ruota di Cagliari. Ci ha fatto compagnia per tutto il mese di febbraio, ma a marzo non sarà più quella in promozione col gioco abbinato al Lotto. E allora godiamoci il penultimo concorso insieme alla ruota sarda. Cambiano le ruote, ma resta forte e solido l’abbinamento del Simbolotto al Lotto. Infatti, bisogna continuare a fare la propria giocata al Lotto sulla ruota in promozione per ottenere sulla stessa schedina una seconda giocata, quella appunto del Simbolotto. Considerando il fatto che non bisogna neppure pagare nulla, perché è gratuita la giocata a questo gioco, è evidente che ci si ritrova con due occasioni di vincita pagando solo l’importo relativo alla giocata al Lotto.

Tra l’altro, non bisogna neppure scegliere la cinquina di numeri e simboli, perché provvede il sistema ad assegnarla in maniera automatica. Quindi, la fortuna ha un ruolo ancor più rilevante. E ve ne auguriamo tanta in vista della nuova estrazione di oggi del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Quando si attende una nuova estrazione del Simbolotto, con il suo carico di numeri vincenti (e relativi simboli) e premi, il momento è giusto per dare un’occhiata alle statistiche. Nel caso di oggi, giovedì 25 febbraio 2021, ci soffermiamo sui simbolotti più frequenti. La classifica vede al primo posto 1 Italia, che domina con le sue 37 frequenze. A seguire 12 Soldato che invece ne ha collezionate 35. Ben più affollato è il terzo posto, visto che sul gradino più basso del podio salgono ben tre simbolotti. Abbiamo 3 Gatta, 36 Nacchere e 2 Mela, tutti e tre a quota 32 frequenze. Ancor più nutrito è il gruppo di inseguitori, perché abbiamo ben sei numeri e simboli che hanno accumulato 31 frequenze con le estrazioni di questo gioco.

C’è 11 Topi, così pure 38 Pigna, ma abbiamo anche 26 Elmo, 18 Cerino, 45 Rondine 5 Mano. Questo però vuol dire che gli “equilibri” sono fragili, nel senso che basta l’uscita di uno di questi numeri-simboli per cambiare sensibilmente volto a questa classifica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA