Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 27 febbraio 2021

Ultima estrazione di febbraio per il Simbolotto. Con il concorso di oggi, sabato 27 febbraio 2021, salutiamo la ruota di Cagliari, che ci ha fatto compagnia in questo mese. Quello di stasera è, dunque, l’ultimo appuntamento in cui giocare al Lotto scegliendo la ruota sarda per ottenere la cinquina di numeri e simboli con cui sperare di vincere al Simbolotto. La prossima settimana accoglieremo la ruota di Firenze, ma non è ancora il momento di pensarci. Dunque, come si può evincere facilmente, la modalità di gioco è molto semplice. Basta appunto giocare al Lotto sulla ruota in promozione, poi ci pensa il sistema ad assegnare i numeri con relativi simboli.

E lo fa in maniera automatica, quindi la cinquina non va scelta. Inoltre, non bisogna pagare nulla, in quanto la giocata è gratuita. Le motivazioni per tentare la fortuna allora non mancano di certo. Non resta che sperare di essere baciati da essa stasera per la nuova estrazione del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Non può mancare neppure oggi il consueto appuntamento con l’analisi delle statistiche del Simbolotto. Farlo a ridosso della nuova estrazione è anche un modo utile per prepararci in vista del nuovo appuntamento. Allora concentriamoci sui numeri e simboli ritardatari. La classifica vede al primo posto 30 Cacio, che ha accumulato finora 34 ritardi. Al secondo posto troviamo invece 45 Rondine che invece di assenze ne ha collezionate 32. Giusto una in più di 40 Quadro che è al terzo posto appunto con i suoi 31 ritardi. Molto più distaccato ai piedi del podio 32 Disco, che invece è arrivato a quota 21 ritardi. Alle sue spalle una strana coppia, quella formata da 10 Fagioli e 8 Braghe. Tutti e due i simbolotti hanno accumulato 20 ritardi finora.

A seguire poi un tris di simbolotti, quello formato cioè da 17 Sfortuna, 42 Caffè e 43 Funghi che hanno collezionato 19 ritardi. Fragili equilibri che possono cambiare stasera alla luce della nuova estrazione del Simbolotto.



