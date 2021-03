SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 27 marzo 2021

Nuovo appuntamento con il Simbolotto in questo sabato 27 marzo 2021. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del concorso “gemello” del Lotto che da qui a poche ore regalerà fino a 10mila euro di premio in maniera del tutto gratuito attraverso l’estrazione di numeri e simboli vincenti. Ma com’è che stabiliamo – vi starete forse chiedendo – un legame di parentela così stretto?

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, e 10eLotto 27 marzo: numeri vincenti!

Il fatto è che il Simbolotto deriva letteralmente dal Lotto. Uno dei pochi requisti che è necessario soddisfare per partecipare al concorso è infatti quello di giocare una schedina al Lotto, precisamente sulla ruota in promozione che, per quanto riguarda il mese di marzo, è quella di Firenze. Subito dopo aver piazzato la giocata sarà il sistema, in maniera automatica, a generare una schedina valida per il Simbolotto recante numeri e simboli. Ricordatevi di controllarla questa sera: se li azzeccate tutti il primo premio sarà vostro…

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 25 marzo 2021: quote e Superstar

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Dopo aver spiegato cos’è il Simbolotto e come si gioca concentriamoci su un aspetto più tecnico, quello che riguarda numeri e simboli ritardatari. Davanti a tutti gli altri per numero di assenze troviamo ancora una volta l’8 Braghe, che con 32 ritardi di fila non sembra avere alcuna voglia di liberare la prima casella. Alle sue spalle continua però a fargli sentire il fiato – pardon, l’aroma – sul collo il 42 Caffè, in ritardo da 31 turni. Terza piazza per il 36 Nacchere, assente da 27 concorsi di fila, mentre il 44 Prigione è latitante da 21 estrazioni.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 marzo 2021

A chiudere la top five è invece il 15 Ragazzo, in ritardo da 20 turni consecutivi. Sesta posizione per il 9 Culla, ritardatario per 17 volte in successione, settima invece per il 6 Luna, sparita da 16 occasioni. Ottava casella della graduatoria occupata dal 21 Lupo, che non si vede da 15 volte, mentre il 7 Vaso è in ritardo da 14. Chiudiamo la nostra carrellata con il decimo posto, occupato dal 23 Amo, in ritardo da 13 turni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA