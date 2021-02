SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 4 febbraio 2021

Un’altra estrazione del Simbolotto si prepara ad andare in archivio, non prima di aver verificato tutti i numeri vincenti e relativi simboli di oggi. Abbiamo seguito come sempre il concorso in diretta, quindi siamo in grado di fornirvi la cinquina fortunata della serata così da far partire il momento più atteso, quello della verifica della propria schedina. Un momento in cui si intrecciano la speranza di aver ottenuto la vincita più importante, cioè quella del “5”, con le idee su come spendere l’eventuale vincita. Un balzo in avanti che però non deve spingervi a correre troppo durante il controllo dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto, perché non ci si può distrarre in una fase così delicata. Massima attenzione, dunque, poi si spera ci sia la possibilità di festeggiare l’eventuale vincita. E allora ecco quali sono i cinque numeri vincenti e simboli dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Diamante (29), il Soldato (12), l’Elmo (26), Prigione (44), l’Elica (33). (Agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO

Nuova estrazione del Simbolotto: si tiene oggi, giovedì 4 febbraio 2021, come di consueto insieme ai concorsi di Lotto, gioco a cui è abbinato, e Superenalotto. Si tratta del secondo appuntamento del mese con la ruota di Cagliari protagonista. Quella di Bari ci ha accompagnati in questo nuovo anno, ora invece tocca alla ruota sarda. Se siete abitudinari, allora dovete fare attenzione in questa fase, perché per ottenere la giocata al Simbolotto bisogna effettuare sempre la giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che è appunto quella di Cagliari, altrimenti è valida solo per il gioco di cui è complementare.

Quella di oggi è un’altra occasione importante per provare a centrare la cinquina di numeri vincenti e relativi simboli, così da metter le mani al premio da 10mila euro, pur nella consapevolezza che al Simbolotto si vince anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri-simboli fortunati, seppur mettendo le mani a premi minori.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

C’è sempre grande attesa per i numeri vincenti e simboli fortunati del Simbolotto, ma in attesa di conoscerli si può dare un’occhiata ad altri numeri. Ci riferiamo a quelli ritardatari. Del resto le statistiche vengono aggiornate estrazione dopo estrazione. In vetta alla classifica troviamo 35 Uccelli che di ritardi ne ha accumulati 30. Invece 30 Cacio è a quota 24, che quindi si piazza al secondo posto. Al terzo posto troviamo 45 Rondine, che quindi si merita il gradino più basso del podio per i suoi 22 ritardi. Uno in più di 40 Quadro, che infatti è al quarto posto.

Quinto invece per 31 Anguria, che di ritardi invece ne ha accumulati 20. Più staccato è 23 Amo, che ha collezionato 16 ritardi. Alle sue spalle 41 Buffone a quota 15, mentre 27 Scala ha raggiunto i 12 ritardi finora. Dietro 32 Disco, che è arrivato a 11 ritardi. A completare la top ten un tris di Simbolotti che è a quota 10 ritardi. Ci riferiamo a 10 Fagioli, 8 Braghe e 21 Lupo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA