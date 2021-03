Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 4 marzo 2021

I riflettori si riaccendono sul Simbolotto, che torna con una nuova estrazione oggi, giovedì 4 marzo 2021. Questa sarà pure la settimana della musica per via del Festival di Sanremo 2021, ma l’attenzione nei confronti dei numeri vincenti (e simboli) del gioco abbinato al Lotto resta sempre alta. Una cosa non esclude l’altra, perché prima della nuova serata c’è tempo di dedicarsi al nuovo concorso. Quel che non bisogna dimenticare di fare è giocare! Ma il rischio in questo caso è basso, anche perché il Simbolotto ha modalità di gioco semplici. I numeri e simboli non vanno scelti, perché ci pensa il sistema ad assegnali.

Ma a patto di effettuare la giocata al Lotto sulla ruota in promozione che, lo ricordiamo, per il mese di marzo è quella di Firenze. Non dovete neppure sborsare altre somme rispetto a quanto desiderato per il Lotto, perché la giocata è gratuita. Quel che conta davvero è centrare il “5” nell’estrazione di oggi.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Questo però non è ancora il momento dell’estrazione dei numeri vincenti e simboli del Simbolotto. Arriva solitamente durante il viaggio tra le ruote del Lotto. Non c’è da preoccuparsi, perché ci faremo trovare pronti per raccogliervi e indicarveli il prima possibile. Nel frattempo, però, possiamo approfondire la questione relativa alle statistiche, in particolare i simbolotti ritardatari. La classifica vede al primo posto 8 braghe, che ha accumulato un ritardo pari a 22 concorsi. Ma non è solo in vetta, perché lo stesso ritardo è stato accumulato dal 10 fagioli. Il secondo posto è più affollato, perché ci sono ben tre simbolotti che hanno collezionato 21 ritardi finora. Si tratta di 17 sfortuna, 42 caffè e 43 funghi. Sul gradino più basso del podio invece c’è una coppia di numeri-simboli: è quella formata da 36 nacchere e 4 maiale. Alle loro spalle c’è un tris altrettanto originale, composto da 33 elica, 26 elmo e 44 prigione che hanno tutti e tre collezionato finora 11 ritardi al Simbolotto.



