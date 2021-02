Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 6 febbraio 2021

La prima settimana di febbraio si chiude con una nuova estrazione del Simbolotto. È in programma oggi, sabato 6 febbraio 2021, e potrebbe accendere il weekend di molti italiani. Non ci sono, infatti, solo i concorsi di Lotto e Superenalotto a tenere alta l’attenzione (e la tensione) dei giocatori. Infatti, nel corso di questi mesi, pure quelli difficili per la pandemia Covid, il Simbolotto si è confermato particolarmente seguito, non a caso è stato rinnovato la scorsa estate. Nulla è cambiato sin da quando è stato introdotto in abbonamento al Lotto.

Bisogna effettuare la giocata al Lotto, scegliendo la ruota in promozione col Simbolotto, che varia mese dopo mese. Nel caso di febbraio è quella di Cagliari. Così si ottiene sulla schedina del Lotto anche la cinquina di numeri e simboli senza dover sborsare nulla, perché la giocata al Simbolotto è sempre gratuita, oltre che automatica, nel senso che è il sistema a fornire casualmente la cinquina, non va scelta.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Visto che le curiosità non mancano mai con il Simbolotto, in attesa dei numeri vincenti di oggi, possiamo concentrarci sui simbolotti frequenti. A partire dalla classifica aggiornata all’ultimo concorso del gioco abbinato al Lotto. Al primo posto troviamo 1 Italia con le sue 36 frequenze, davanti al 12 Soldato che invece è al secondo posto a quota 33. Giusto una in più di 36 Nacchere, che troviamo al terzo posto. Subito fuori dal podio troviamo un tris di numeri e simboli del Simbolotto. Si tratta di 11 Topi, 26 Elmo e 45 Rondinelle, che sono arrivati a quota 31 frequenze.

La nuova estrazione di oggi, sabato 6 febbraio 2021, del Simbolotto potrebbe rivelarsi interessante anche per capire se scombinerà qualcosa dal settimo posto in poi, visto che ci sono ben sette simbolotti con 30 frequenze. In questo gruppone ci sono 4 Maiale, 38 Pigna, 5 Mano, 3 Gatta, 29 Diamante, 2 Mela e 18 Cerino. Chi avanzerà e chi invece resterà indietro?



