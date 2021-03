SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 6 marzo 2021

Sono trascorsi pochi minuti da quando l’estrazione del Simbolotto di oggi ha regalato a tutti gli appassionati i numeri e simboli vincenti di questo sabato 6 marzo 2021. Il gioco abbinato al Lotto, in questo mese di marzo associato alla ruota di Firenze, ha sfornato una nuova cinquina di numeri e simboli. Adesso, dopo che la Dea Bendata ha fatto il suo lavoro, tocca ai vostri occhi fare il resto. Cosa intendiamo? Semplice: che è il momento di tirare fuori dal portafoglio la schedina e controllare se avete vinto. Lo sappiamo: qui c’è l’altra domanda in arrivo, ovvero, “cosa si vince?”. La risposta è che ovviamente dipende: se siete stati così fortunati da fare “5”, azzeccando tutti i numeri e simboli, per voi è in arrivo un premio da 10mila euro. Se per caso però già il primo numero e simbolo non compaiono sulla vostra giocata non disperate: premi sono anche disposti per chi fa “4”, “3” e “2”. I numeri e i simboli estratti sulla ruota di Firenze sono: l’Elmo (26), la Risata (19), l’Anguria (31), la Gatta (3), il Buffone (41). Allora, avete vinto?

Ultima estrazione della settimana per il Simbolotto. È in programma oggi, sabato 6 marzo 2021, in concomitanza con il concorso del Lotto, a cui peraltro è abbinato. Dunque, presi dal viaggio tra le ruote, dovrete fare attenzione ai numeri vincenti del Simbolotto, con i relativi simboli. La posta in palio è allettante: parliamo di 10mila euro per chi riesce a centrare la combinazione fortunata. Dunque, se avete in mente di seguire la finale del Festival di Sanremo 2021, non avete nulla da temere, perché il concorso si tiene prima dell’inizio dell’ultima puntata della kermesse. Se invece non siete tra quei milioni di italiani che la seguono, allora ci sarà ancor più modo di seguire con attenzione l’appuntamento odierno.

Ricordatevi però di effettuare la giocata al Lotto sulla ruota in promozione nel mese di marzo, che è quella di Firenze, altrimenti non otterrete la cinquina sulla schedina con cui partecipare appunto all’estrazione di oggi del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

In attesa di scoprire cosa ci riserverà l’estrazione di oggi dei numeri (e simboli) vincenti del Simbolotto, dedichiamoci alle statistiche. Nello specifico, diamo uno sguardo alla classifica dei numeri e simboli frequenti, perché tra loro potrebbe esserci qualche simbolotto protagonista del concorso di stasera, visto la loro tendenza a presentarsi all’appuntamento. Dunque, al primo posto c’è 1 Italia con 38 frequenze, a seguire al secondo posto 12 Soldato che di frequenze ne ha fatte registrare 37. Più staccato al terzo posto 2 Mela, che invece è a quota 33. Fuori dal podio di poco ben quattro simbolotti. Il gruppo è formato da 11 Topi, 36 Nacchere, 45 Rondine, 3 Gatta. Alle loro spalle c’è un gruppo ancor più grande, perché parliamo di ben sei simbolotti che hanno accumulato lo stesso numero di frequenze. Ci riferiamo a 26 Elmo, 18 Cerino, 38 Pigna, 5 Mano, 14 Baule e 29 Diamante, tutti e sei a quota 31 frequenze.

