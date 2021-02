Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 9 febbraio 2021

Un’altra settimana di estrazioni, a partire dal Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto. I riflettori non sono puntati solo sul Superenalotto, ma anche su questo gioco che si è ritagliato il suo spazio grazie soprattutto al successo riscosso. Dunque, l’attesa è dedicata ai numeri vincenti, con i relativi simboli, di oggi, martedì 9 febbraio 2021. Come si gioca? La modalità è molto semplice. Per ogni giocata al Lotto-Lotto Più che viene effettuata sulla ruota in promozione, che cambia ogni mese secondo il calendario previsto, sullo scontrino viene assegnata una combinazione casuale di 5 numeri e simboli, tra i 45 disponibili.

Nel caso relativo al mese di febbraio, la ruota del Lotto in promozione col Simbolotto è quella di Cagliari, che ha preso il posto di quella di Bari, con cui abbiamo cominciato il nuovo anno. Avrete notato che non abbiamo fatto riferimento ad alcuna scelta di numeri-simboli e a costi, questo perché la combinazione del Simbolotto viene assegnata automaticamente e gratuitamente.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come di consueto, ci spostiamo anche sulle statistiche, che ci permettono non solo di “ingannare” l’attesa, ma anche di trarre degli spunti in vista della nuova estrazione di oggi del Simbolotto. E allora focalizziamoci sulla classifica dei numeri e simboli ritardatari, partendo dal 35 Uccello che è al primo posto con 32 ritardi. A seguire al secondo posto c’è 30 Cacio, che invece di assenze ne ha accumulate 26. Più di 45 Rondine, che infatti è al terzo posto con i suoi 24 ritardi. Alle sue spalle, ai piedi del podio, lo insidia 40 Quadro, che è a quota 23. Più distaccato 23 Amo, al quinto posto con le sue 18 assenze.

Ha collezionato 17 ritardi invece il simbolotto 41 Buffone, davanti a 27 Scala che invece è a quota 14. Proseguiamo con 32 Disco, che invece ha raggiunto quota 13 assenze. A completare la top ten un tris di simbolotti formato da 21 Lupo, 8 Braghe e 10 Fagioli, tutti e tre con 12 ritardi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA