Lotto, Simbolotto: simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 9 marzo 2021

Abbiamo visto le statistiche del Simbolotto, vi abbiamo spiegato che chi fa “5” si intasca il premio più ambito, quello da 10mila euro, ma da pochi minuti a questa parte abbiamo anche un’estrazione che si è appena consumata: numeri e simboli vincenti sono realtà, e forse anche un premio importante ha preso forma direttamente sulla schedina che si trova nella tasca della vostra giacca o stropicciata nel vostro portafogli. Infilate gli occhiali, mettete in modalità “Off” tutte le possibili fonti di distrazione e controllate attentamente se i numeri e simboli estratti corrispondono a quelli della vostra schedina. Occhio a non demoralizzarvi, però, se la prima coppia di numeri e simboli è già andata a vuoto: il “5” da 10mila euro è soltanto il premio più alto, si può infatti vincere anche facendo “4”, “3” e “2”. In bocca al lupo allora! La cinquina estratta è la seguente: i Funghi (43), la Balestra (22), la Mano (5), la Festa (20), il Naso (16). Allora, avete vinto?

Grande attesa anche oggi, martedì 9 marzo 2021, per il concorso del Simbolotto, il gioco “gemello” del Lotto. Un’estrazione che attraverso numeri e simboli vincenti offrirà la possibilità di portarsi a casa un bel gruzzoletto e senza spendere un euro! Sì, perché quando diciamo che il Simbolotto è parente strettissimo del Lotto ci riferiamo al fatto che per partecipare all’estrazione di numeri e simboli vincenti, magari sperando di fare “5” ed intascare un premio da 10mila euro, basta giocare una schedina del Lotto. Sarà poi il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una serie di numeri e simboli che costituiranno il vostro biglietto (speriamo fortunato). C’è un’unica condizione da soddisfare: giocare la schedina sulla ruota del Lotto in promozione in quel determinato mese: per marzo 2021 si tratta della ruota di Firenze.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Dopo aver visto come giocare al Simbolotto spostiamo adesso il mirino su un altro aspetto, più gradito agli esperti del concorso e a coloro che sono attenti a curare il calcolo delle probabilità più che la Dea Bendata: le statistiche del gioco. Soffermiamoci in particolare sui ritardatari del Simbolotto, andando così a scoprire come l’8 Braghe sia il primatista in fatto di assenze, precisamente 24. In seconda posizione, a braccetto, continuano a viaggiare 17 Sfortuna e 42 Caffè: i due latitanti mancano all’appello da ormai 23 turni di fila. Medaglia di bronzo condivisa tra il 4 Maiale e il 36 Nacchere: le due primule rosse non danno loro notizie da 19 estrazioni consecutive. A ruota troviamo 44 Prigione e 33 Elica, entrambi svaniti nel nulla da 13 concorsi. Segue a quota 12 assenze un’altra coppia: il 15 Ragazzo e il 24 Pizza. A chiudere la top ten è il 39 Forbici: sparito dal radar degli estratti da 10 turni in successione.

