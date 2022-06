Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi martedì 21 giugno 2022

LOTTO, DOPO I SUOI MONTEPREMI È IL TURNO DI QUELLI DEL SIMBOLOTTO

Oggi una nuova serata in compagnia del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto. Come ogni appuntamento in cui c’è un’estrazione di quest’ultimo, si tiene anche un concorso dell’altro gioco. Quindi, stasera scopriremo i nuovi numeri e simboli vincenti, un meccanismo che vi consentirà di capire se la vostra giocata è vincente o meno. Come si gioca? Per ogni giocata al Lotto effettuata sulla ruota in promozione, che cambia ogni mese secondo il calendario e per quello di giugno vede Napoli protagonista, si ottiene sullo scontrino una combinazione casuale di cinque simboli tra 45 disponibili.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 giugno, i numeri vincenti

Quindi, una volta terminata l’estrazione del Lotto, tocca ai numeri e simboli vincenti del Simbolotto, sempre dalla sede estrazionale di Roma. Quindi, in fase di controllo dei numeri vincenti dovete confrontarli con quelli sulla schedina e valutare quanti ne avete azzeccate. Il risultato del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto, le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 18 giugno 2022

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI SIMBOLOTTO

In attesa di numeri e simboli vincenti del Simbolotto, possiamo dare uno sguardo alle statistiche, una grande passione per i giocatori di Lotto e del gioco a lui abbinato. Concentriamoci allora sui ritardatari. Al primo posto della classifica c’è 45 rondine che non si vede da 27 appuntamenti. Un’assenza in più rispetto al 14 baule, che appunto manca da 26 estrazioni. Al terzo posto, quindi a occupare l’ultimo posto disponibile sul podio, 5 mano, che invece di ritardi ne ha accumulati 23. Andiamo oltre, dal quarto posto in giù. C’è 10 fagioli che ha saltato 21 concorsi, tre in più rispetto a 19 risata e 9 culla, che invece sono a quota 18 assenze.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni oggi, sabato 18 giugno 2022

Alle loro spalle, in pieno inseguimento, troviamo 32 Disco, che di ritardi ne ha accumulati 17. Più distaccato 15 ragazzo, a quota 14 assenze. Prende così forma la top ten dei ritardatari del Simbolotto. Al penultimo posto una coppia, quella formata dal 27 scala e 28 ombrello con 13 assenze. A completare il gruppo un’altra coppia, quella che costituiscono 21 Lupo e 8 Braghe, che invece di assenze ne hanno collezionate 12.











© RIPRODUZIONE RISERVATA