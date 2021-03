SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione simboli e numeri vincenti di oggi 30 marzo 2021

Simbolotto dopo Lotto: si conferma la tradizionale sequenza di appuntamenti per gli appassionati delle estrazioni a premi. Il concorso di oggi, martedì 30 marzo, non fa eccezione: per il gioco “gemello” del Lotto è in palio un primo premio da 10mila euro per chi riuscirà ad azzeccare la cinquina di numeri e simboli vincenti. Cosa bisogna fare per giocare? Semplice: giocare al Lotto. Dopo averlo fatto sarà il sistema, in automatico, a generare per voi una schedina del Simbolotto e a regalarvi l’opportunità di centrare, se non la vincita più ambita, quanto meno i premi associati al “4”, al “3” e al “2”. Unica condizione da soddisfare per avere accesso in maniera del tutto gratuita al concorso, quella di puntare sulla ruota in promozione del mese: essendo questa l’ultima estrazione di marzo si tratta ancora di quella di Firenze, da giovedì sarà invece quella di Genova.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 30 marzo 2021

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Visto che stiamo sviscerando ogni aspetto relativo al Simbolotto occupiamoci adesso dei numeri e simboli ritardatari di questo concorso così divertente. Le statiche ci dicono che è ancora una volta l’8 Braghe il primatista in fatto di assenze: basti pensare che non si hanno sue notizie da ben 33 concorsi consecutivi. Alle sue spalle resiste il 36 Nacchere, assente all’appello da 28 turni, così come il 44 Prigione, latitante da 22. Da ventuno estrazioni non si vede uscire il 15 Ragazzo, mentre il 9 Culla è sparito da 18. Sono 17 i ritardi del 6 Luna, mentre 16 sono quelli del 21 Lupo. Ottavo in classifica è il 7 Vaso, ricercato dai giocatori del Simbolotto da 15 concorsi in successione. Sembra essere ormai evaporato anche il 13 Rana, assente proprio da 13 turni. A chiudere la top ten dei ritardatari del Simbolotto sono invece 45 Rondine e 40 Quadro: per entrambi i ritardi ininterrotti sono dodici.

