SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, 1 ottobre 2022

Anche nella giornata di oggi, sabato 1 ottobre 2022, il Simbolotto fa ritorno con i suoi numeri e simboli vincenti. La combinazione inerente all’estrazione odierna è stata annunciata da poco e noi de IlSussidiario.net l’abbiamo annotata per voi lettori. Proprio in questi istanti si stanno effettuando le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti, pertanto ne approfittiamo per ribadire due aspetti a dir poco imprescindibili: i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto devono essere verificati con grandissima attenzione, dal momento che il rischio di gettare via una bolletta fortunata è sempre molto elevato. Inoltre, non bisogna dimenticare quanto sia fondamentale giocare in maniera responsabile.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 1 ottobre, numeri vincenti!

Ora, però, passiamo alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: l’Amo (23), il Maiale (4), la Balestra (22), i Funghi (43), il Diamante (29). (Agg. di Alessandro Nidi)

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

IL LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO E I SUOI PREMI

Le estrazioni del Simbolotto e dei suoi numeri e simboli vincenti tornano nuovamente nella serata di oggi, sabato 1 ottobre 2022. Manca ancora un po’ per la comunicazione dei loro esiti, che come di consueto avviene intorno all’ora di cena in contemporanea con le estrazioni del Lotto, a cui il concorso è associato. I giocatori che non vedono l’ora di scoprire se hanno indovinato la combinazione vincente e dunque si sono aggiudicati l’intera posta in palio sono tanti.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 29 settembre 2022

Il regolamento è sempre il solito, per fortuna di grande semplicità, tanto che anche i meno esperti possono dilettarsi a giocare. Il procedimento prevede che si debba emettere una schedina del Lotto con i numeri prescelti sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (a ottobre è quella di Roma). Dopo di ciò il sistema assocerà, in modo automatico e privo di costi extra, una sequenza di simboli e numeri per voi, che sarà possibile consultare sulla parte finale della bolletta del Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In molti, dunque, si stanno chiedendo quanto si può vincere con il Simbolotto: i suoi numeri e simboli vincenti, come rivelato dal sito internet del concorso, possono permettere di allungare le mani sul jackpot di 10 mila euro, ma sono in palio anche riconoscimenti economici inferiori, che comunque possono regalare una piccola gioia a coloro che se li aggiudicheranno. In particolare, si va da 50 euro per coloro che indovinano quattro simboli a 1 euro per coloro che ne indovinano due, passando per 5 euro per coloro che ne indovinano tre.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 29 settembre 2022

Concludiamo il nostro discorso dando un’occhiata alla classifica composta dai numeri e dai simboli ritardatari del Simbolotto. La vetta è rimasta invariata dopo la scorsa estrazione del 29 settembre 2022, con il 38 (pigna) a quota 23 assenze seguito dal 33 (elica) e dal 2 (mela), che latitano entrambi da 21 serate. A completare la top 3 c’è il 41 (buffone) con i suoi 20 ritardi, mentre subito dopo troviamo il 44 (prigione) e il 25 (Natale), entrambi in forfait da 18 serate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA