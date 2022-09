Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi, 15 settembre 2022

DOPO IL LOTTO È CACCIA AI PREMI IN PALIO CON IL SIMBOLOTTO

Il Simbolotto e i suoi numeri e simboli vincenti vanno in scena oggi, giovedì 15 settembre 2022, con le nuove estrazioni. In serata saranno comunicati gli esiti, che di fatto giungeranno in contemporanea con le estrazioni del Lotto, concorso a cui è abbinato il Simbolotto. Indovinare tutti i numeri e simboli vincenti garantirebbe a chi scommette di conquistare in toto la posta in palio, offrendo così un’inaspettata esultanza al fortunato possessore della schedina baciata dalla Dea Bendata.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 settembre, i numeri vincenti

Non è nemmeno complicato prendere parte al Simbolotto; infatti, non bisogna essere esperti del settore per eseguire una puntata valida. Tutto ciò che serve è convalidare una schedina del Lotto, a condizione che la giocata sia effettuata sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (a settembre è quella di Palermo). Quindi, gratuitamente e in maniera automatica il sistema provvederà a elaborare una combinazione assolutamente casuale, imprimendola poi sulla parte finale della vostra bolletta del Lotto, senza che sia necessario spendere una cifra superiore rispetto a quella preventivata per la vostra giocata del Lotto.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 13 settembre: i SuperStar

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Qual è la cifra massima che ci si può portare a casa con il Simbolotto (gioco associato al Lotto)? I suoi numeri e simboli vincenti, come svela il sito web del concorso, possono consentire di mettere le mani sul jackpot di 10mila euro, ma, qualora ciò non avvenisse, va ribadito che sono previsti anche riconoscimenti economici minori, che comunque possono offrire un momento di esultanza ai giocatori. Ecco allora che si vince anche quando si intercetta un quantitativo inferiore di numeri, siano essi 4, 3 o anche soltanto 2.

Infine, diamo una rapida lettura ai numeri e ai simboli frequenti del Simbolotto: al primo posto c’è il 36 (nacchere), che si fa desiderare da 38 concorsi; segue il 12 (soldato), in seconda posizione con 28 assenze. In terza piazza troviamo il 31 (anguria), con 26 ritardi accumulati. Successivamente nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 18 (cerino), che non si palesa da 22 turni, nel 38 (pigna), che non campeggia da 16 estrazioni, nel tandem 33 (elica) e 2 (mela), latitante da 14 turni, nella coppia 41 (buffone) e 13 (rana), con 13 assenze accumulate, e, infine, nel 10 (fagioli) e nel 22 (balestra), che non si palesano rispettivamente da 12 sorteggi.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 13 settembre 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA