Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi 19 luglio 2022

PASSATO IL LOTTO È TEMPO DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO E DEI SUOI PREMI

Anche questa nuova settimana del settimo mese dell’anno sarà impreziosita dalle estrazioni del Simbolotto, che tornano a palesarsi ancora una volta nella serata di oggi, martedì 19 luglio 2022. L’esito del sorteggio sarà comunicato parallelamente allo svelamento dei numeri vincenti del Lotto, concorso al quale il Simbolotto è abbinato. Individuare tutti e cinque i simboli vincenti vorrebbe dire agguantare un gruzzoletto importante in questa bollente estate italiana, utile a far fronte alle spese più urgenti o, in alternativa, a concedersi qualche sfizio extra che da troppo tempo veniva procrastinato per ristrettezze finanziarie.

Le regole per giocare al Simbolotto sono estremamente semplici; di fatto, si deve solamente eseguire una giocata del Lotto sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (vale a dire la Nazionale). Dopo avere espletato tale formalità, in modo completamente gratuito e automatico il sistema proverà a elaborare una combinazione frutto del caso, senza la necessità da parte dei concorrenti di puntare cifre superiori a quelle messe in preventivo per la propria giocata al Lotto.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA

Quali sono i premi che possono essere agguantati al Simbolotto? Il jackpot corrisponde a 10mila euro, ma non è la sola somma che può essere acciuffata da parte degli scommettitori. Infatti, può esultare anche colui che intercetta un quantitativo inferiore di numeri, come ad esempio chi centra il 4, il 3 e il 2.

Diamo infine un ultimo sguardo insieme a voi alla classifica dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto si colloca il tandem 19 (risata) e 9 (culla), che si fanno desiderare ambedue da 30 concorsi; seguono il 21 (lupo), mancante da 24 estrazioni, e poi il 33 (elica) in terza posizione con 19 assenze. Successivamente, ci imbattiamo nel 26 (elmo), assente da 16 turni, nel 17 (sfortuna), che ha accumulato 15 ritardi, nel terzetto composto dal 36 (nacchere), dal 7 (vaso) e dal 24 (pizza) (nessuno di questi tre numeri e simboli si palesa da 13 concorsi) e, da ultimo, nell’accoppiata 44 (prigione) e 29 (diamante), che non campeggiano da 11 estrazioni.

