Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi 2 agosto 2022

DOPO LOTTO, ECCO ESTRAZIONE SIMBOLOTTO CON RICCHI PREMI

Prima estrazione di agosto per il Simbolotto, in programma oggi, martedì 1° agosto 2022. È questa l’unica novità per quanto riguarda questo nuovo mese per il gioco abbinato al Lotto. Solitamente, infatti, si cambia ruota secondo il calendario delle ruote associate al Simbolotto. Ma il mese di agosto fa eccezione, perché resta la stessa ruota in promozione a luglio, cioè quella Nazionale. Quindi, dovete effettuare la vostra giocata al Lotto su questa ruota per ottenere la vostra cinquina di numeri e simboli, nella speranza che siano anche vincenti.

Tutto avviene in maniera automatica, perché non dovete scegliere i simbolotti da giocare, ma la giocata al Simbolotto è pure gratuita, perché non avete alcun importo da aggiungere a quello della vostra giocata al Lotto. Quindi, si tratta semplicemente di attendere il momento della verità, quello dell’estrazione al Lotto, per poi verificare se la propria schedina è fortunata o meno.

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI SIMBOLOTTO

Non vedete l’ora di scoprire i numeri e simboli vincenti del Simbolotto, ma per il momento dovete accontentarvi di quelli ritardatari, anche perché potrebbero risultarvi utili in questa fase di attesa verso l’estrazione. Al primo posto c’è 33 elica, con 25 ritardi. Al secondo posto si trova il 26 elmo, che invece di assenze ne ha accumulate 22. Invece al terzo posto si trova il 17 sfortuna, che di ritardi ne ha collezionati il 21. Ai piedi del podio è rimasto un tris di simbolotti. Si tratta di 36 nacchere, 24 pizza e 7 vaso.

E poi c’è il 23 amo che invece ha saltato 16 appuntamenti della fortuna per quanto riguarda il gioco che viene abbinato al Lotto. E poi c’è 1 Italia che ha saltato 16 concorsi del Simbolotto. Alle sue spalle c’è 1 Italia a quota 15 ritardi. A completare la top ten dei numeri e simboli ritardatari in vista dell’estrazione di oggi c’è 38 pigna, che ha finora accumulato 13 ritardi.

