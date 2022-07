Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi 21 luglio 2022

DOPO IL LOTTO È TEMPO DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO E DEI SUOI PREMI

Siamo giunti ad un nuovo appuntamento all’insegna del Simbolotto, il gioco che arriva puntuale subito dopo l’estrazione del Lotto e che anche oggi, giovedì 21 luglio, in vista dell’appuntamento centrale della settimana potrebbe regalare nuove opportunità di vincita. L’esito della combinazione vincente arriverà successivamente ai numeri vincenti del Lotto poichè, una volta che saranno completate tutte le ruote, sarà il turno ufficiale del Simbolotto con la sua estrazione automatica che renderà noti i cinque numeri ed i relativi simboli vincenti. Questo potrebbe portare ad una possibile vincita extra che, se la serata sarà davvero fortunata, andrà ad affiancarsi agli altri eventuali premi precedentemente giunti con il gioco del Lotto.

Come giocare al Simbolotto? Le regole sono semplicissime: basterà eseguire la giocata del Lotto per il concorso odierno sulla ruota in promozione nel mese in corso, ovvero quella Nazionale. Dopo aver messo a segno il solo requisito richiesto, non vi resta altro da fare se non incrociare le dita ed attendere l’estrazione della serata che, come sempre, sarà gratuita ed automatica, basata esclusivamente sul caso (e sul fato).

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA

Grazie al Simbolotto, il fortunato gioco che torna dopo il Lotto si può arrivare a incassare una vincita massima di 10 mila euro nel caso in cui si dovessero centrare tutti i numeri ed i simboli vincenti. Tuttavia, niente paura: sarà possibile vincere anche con il 4, il 3 e persino con il 2! Tutto dipenderà ovviamente dalla Dea Bendata. Nonostante questo però potrebbero rivelarsi utili anche le statistiche, sebbene non vi sia alcuna strategia di gioco dietro al Simbolotto.

I veri appassionati però, potrebbero non fare a meno della consueta classifica con i numeri ed i simboli del Simbolotto in ritardo: quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito? In cima alla classifica troviamo la coppia 9 Culla che ad oggi ha collezionato un ritardo di 31 concorsi; sul podio anche il 21 Lupo a quota 21 estrazioni in ritardo e il 33 Elica, che si piazza al terzo posto con 20 concorsi saltati. Il 26 Elmo, appena fuori dal podio ha collezionato un ritardo di 17 estrazioni; solo una in meno per la coppia 17 Sfortuna, mentre tre presenze – 36 Nacchere, 7 Vaso e 24 Pizza – si fanno desiderare da ben 14 estrazioni. Infine, in tandem, a quota 12 ritardi collezionati troviamo il 44 Prigione ed il 29 Diamante.

