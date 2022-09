Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi, 22 settembre 2022

DOPO IL LOTTO PASSIAMO AL SIMBOLOTTO: IN ARRIVO GRANDI VINCITE?

Il Simbolotto e i suoi numeri e simboli vincenti ritornano nella serata di oggi, giovedì 22 settembre 2022, con le nuove estrazioni, che andranno in scena in contemporanea con le estrazioni del Lotto, concorso a cui è associato ormai da parecchio tempo il Simbolotto. Indovinare tutti i numeri e simboli vincenti garantirebbe al fortunato possessore della schedina di accaparrarsi l’intera posta in palio, cifra che consentirebbe a quest’ultimo di togliersi qualche sfizio e di guardare con maggiore serenità al futuro, visto e considerato anche il periodo di incertezza che tutta Italia sta vivendo.

Per prendere parte al Simbolotto e tentare di pronosticare i suoi numeri e simboli vincenti, basta semplicemente convalidare una schedina del Lotto, a condizione che la giocata sia effettuata sulla ruota associata al Simbolotto per il mese attuale, che per tutto settembre coincide con quella di Palermo. Dopodiché, in modo del tutto gratuito e automatico, il sistema elaborerà una sequenza di simboli e numeri, che ritroverete stampata sulla porzione finale della vostra bolletta del Lotto, senza spendere un solo euro in più rispetto alla cifra originariamente preventivata.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con il Simbolotto e i suoi numeri e simboli vincenti quanto si può vincere? Un quesito a cui dà risposta il sito internet ufficiale del concorso. Chi azzecca in toto la cinquina si intasca 10mila euro, però sono in palio anche riconoscimenti economici inferiori, che possono offrire comunque un frangente di spensieratezza e di leggerezza ai giocatori. Si vince dunque anche intercettando un quantitativo inferiore di numeri (4, 3 oppure 2).

Da ultimo, diamo un’occhiata alla classifica composta dai numeri e dai simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 12 (soldato), che si fa desiderare da 31 concorsi; segue il 38 (pigna), in seconda posizione con 19 assenze. In terza piazza troviamo il 2 (mela) e il 33 (elica), con 17 ritardi accumulati. Successivamente nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 41 (buffone) e nel 13 (rana), che non si palesano da 16 turni, nel 10 (fagioli), che non campeggia da 15 estrazioni, nel 25 (Natale) e nel 44 (prigione), che non si manifestano rispettivamente da 14 sorteggi. Infine, c’è il 40 (quadro, 13 turni).

