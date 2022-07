Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi 23 luglio 2022

DOPO IL LOTTO TOCCA ALL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO E AI SUOI PREMI

Quali sorprese sta per regalarci il Simbolotto? Lo scopriremo oggi, sabato 23 luglio 2022, al termine del consueto appuntamento con le ruote del Lotto. Del resto, quello tra i due giochi è un legame a dir poco consolidato. Non si può, infatti, partecipare all’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto senza aver effettuato una giocata al Lotto. Come si gioca nello specifico? Basta effettuare una giocata al Lotto su una determinata ruota in promozione, che cambia ogni mese e nel caso di quello di luglio è la ruota Nazionale, per ottenere sullo scontrino una combinazione casuale di 5 simboli, tra i 45 disponibili.

Quindi, l’estrazione del Simbolotto si tiene tre volte a settimana, proprio insieme a quella del Lotto. Al termine dell’uscita dei numeri vincenti del gioco principale, c’è l’estrazione dei 5 simboli vincenti, con relativi numeri, da un’urna meccanica dedicata proprio al Simbolotto. La giocata non solo è automatica, ma pure gratuita: il costo è solo quello della giocata al Lotto!

CLASSIFICA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In attesa dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto, diamo uno sguardo alle statistiche, approfondendo il tema relativo ai numeri e simboli ritardatari. Scopriamo allora la classifica, anche perché poi dopo l’uscita dei numeri e simboli fortunati potrebbero esserci delle sorprese. Al primo posto c’è 21 lupo che non si vede da 26 appuntamenti. Al secondo posto 33 elica, che invece di assenze ne ha collezionate 21. Al terzo posto 26 elmo, che invece non si vede da 18 appuntamenti con la fortuna.

Questo è, dunque, il podio, ma possiamo andare oltre. Ai piedi dello stesso, infatti, troviamo il 17 sfortuna, che ha accumulato 17 ritardi al Simbolotto. Sono 15 invece le assenze di 36 nacchere, 7 vaso e 24 pizza. A seguire 29 diamante con 13 ritardi, mentre il 23 amo manca da 12 estrazioni del Simbolotto. A completare la top 10 dei ritardatari del gioco abbinato al Lotto una coppia, quella formata da 18 cerino e 1 Italia, in quanto entrambi hanno raggiunto le 11 assenze al gioco del Simbolotto.

