Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi 26 luglio 2022

Tutto pronto per la nuova estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 26 luglio 2022. Mancano solo i numeri e simboli vincenti, i protagonisti della serata, perché da loro dipendono le sorti delle vostre giocate. Chi ha già familiarità con questo gioco sa già che per partecipare è sufficiente effettuare una giocata al Lotto optando per la ruota in promozione, che cambia mese dopo mese. Nel caso di luglio è quella Nazionale. In teoria presto dovrebbe arrivare il momento dei saluti, visto che il mese di agosto incombe, invece sarà ancora protagonista la ruota Nazionale. Una piccola eccezione alla regola.

Dunque, fatta la giocata al Lotto su questa ruota, si otterrà sullo scontrino di gioco una combinazione di numeri e simboli. Sono quelli per partecipare all’estrazione di oggi del Simbolotto. Tutto ciò senza doverli scegliere e senza neppure dover sborsare nulla, perché l’unica somma da corrispondere è quella relativa alla giocata del Lotto. Dunque, un gioco “automatico” e gratis, non male come occasione per tentare la fortuna!

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con l’estrazione dei numeri vincenti di oggi del Simbolotto si andrà anche da aggiornare la classifica relativa ai numeri e simboli ritardatari. Questo allora è il momento di scattare la fotografia delle statistiche prima che tutto possa cambiare dopo l’appuntamento col Lotto. Al primo posto c’è 33 elica con 22 ritardi, mentre sono 19 le assenze accumulate dal 26 elmo, che quindi è al secondo posto. Alle sue spalle, ai piedi del podio, si trova 17 sfortuna, che manca da 18 appuntamenti con la fortuna. Sono invece 16 i concorsi disertati non da uno, ma da ben tre numeri-simboli del Simbolotto. Ci riferiamo a 36 nacchere, 24 pizza e 7 vaso. Alle spalle di questo bel gruppetto c’è 23 amo che invece non si fa vedere da 13 estrazioni, una in più di 1 Italia. Invece 20 festa, quella che vorrete fare presto voi per celebrare una bella vincita al Simbolotto, è quota 11 ritardi. A completare la top five dei simbolotti ritardatari è 38 pigna, che manca da 10 concorsi.

