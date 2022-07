Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi 28 luglio 2022

DOPO IL LOTTO ECCO L’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO E I SUOI RICCHI PREMI

Non manca nulla alla nuova estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 28 luglio 2022. Dopo tanta attesa, i numeri ed i simboli vincenti che andranno a caratterizzare la combinazione di questo appuntamento centrale della settimana stanno per arrivare. Chi ha già tentato la fortuna con il gioco “gemello” del Lotto sa anche che per aderire e tentare la fortuna dovrà fare molto poco. Sono pochi, infatti, gli sforzi richiesti per la giornata odierna, poiché tutto avverrà in maniera automatica e soprattutto gratuita, rispettando un semplice requisito che però è imprescindibile. Quale? Fare almeno una giocata del Lotto puntando sulla ruota attualmente in promozione nel Simbolotto.

Ogni mese il Simbolotto vede protagonista una ruota differente. Per questo luglio 2022 sarà quella Nazionale ma, non preparate i saluti! Questa speciale ruota, infatti, tornerà anche il mese prossimo per un agosto in cui la vedrà nuovamente protagonista indiscussa. Dopo aver eseguito la giocata odierna del Lotto su tale ruota si avrà accesso al magico mondo del Simbolotto con lo scontrino contenente simboli e numeri, in attesa dell’estrazione vera e propria del gioco complementare. Il tutto in maniera gratuita! Perchè allora non tentare la fortuna? Il colpo potrebbe rivelarsi addirittura doppio!

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Grande attesa per la nuova estrazione di oggi dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto dopo il Lotto. Oltre a dare la possibilità a qualche fortunatissimo concorrente di vincere un bel gruzzoletto da 10mila euro, andrà al tempo stesso anche ad aggiornarsi la classifica dei ritardatari in questo gioco complementare. Ricordiamo ancora una volta che per giocare al Simbolotto non vi è alcuna strategia specifica, essendo tutto automatico, ma i veri appassionati non potranno certamente rinunciare alla possibilità di conoscere i numeri ed i relativi simboli che vanno a comporre la top ten dei ritardatari.

La classifica dei maggiori ritardatari nel Simbolotto vede in cima l’accoppiata formata da 33 Elica che manca da 23 concorsi; a seguire troviamo il 26 Elmo che latita da 20 estrazioni, una in più del 17 Fortuna. Appena fuori dal podio ben tre coppie si fanno attendere da ben 17 estrazioni: si tratta di 36 Nacchere, 24 Pizza e 7 Vaso; il 23 Amo manca da 14 concorsi, mentre sono 13 le estrazioni mancanti per 1 Italia. A chiudere la top ten dei ritardatari ci pensano il 20 Festa mancante da 12 turni ed il 38 Pigna da 11 concorsi.











