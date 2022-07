SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 30 luglio 2022

Serata di numeri vincenti, ma questo vale anche per il Simbolotto, la cui estrazione si è tenuta contestualmente al viaggio tra le ruote del Lotto, a cui è abbinato. In questo caso, e questo è ciò che rende speciale questo gioco, non ci sono solo numeri da controllare, ma anche simboli. Li avete indovinati tutti? Bene: in caso di giocata da un euro, giusto per fare un esempio, avete vinto 10mila euro. Se invece avete sfumato il colpo di un solo simbolo, potete accontentarvi di 50 euro. Invece, con il 3 si ottiene un premio di 5 euro. L’ultima categoria di vincita disponibile è il 2, con cui si recupera la somma giocata, visto che si vince un euro.

I premi che vi abbiamo indicato sono al netto delle ritenute di legge, detratte automaticamente all’atto del pagamento. Precisiamo però che i premi non sono cumulabili tra loro; quindi, per ogni giocata si vince il premio massimo consentito. Ora allora non ci resta che lasciarvi ai numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto: il Naso (16), i Fagioli (10), le Forbici (39), la Gatta (3), il Maiale (4). (agg. di Silvana Palazzo)

DOPO IL LOTTO IL SIMBOLOTTO CON ESTRAZIONE E RICCHI PREMI

Ultima estrazione della settimana e del mese di luglio per il Simbolotto, protagonista oggi insieme al gioco a cui è abbinato, il Lotto. Ma non è il momento di salutare la ruota Nazionale, quella che è stata finora in promozione. Lo sarà anche per il mese di agosto. Questo vuol dire, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questo gioco, che per giocare dovete effettuare una giocata al Lotto optando sempre per questa ruota. Fatta questa operazione, l’unica per giocare, si ottiene sulla schedina di gioco una combinazione di numeri e simboli.

Sono quelli fondamentali per partecipare all’estrazione di oggi, sabato 30 luglio 2022, del Simbolotto. Dunque, non avete nessuna scelta da fare, né avete un ulteriore esborso: la giocata, oltre ad essere automatica, è pure gratuita. Tutto estremamente semplice per quella che di fatto può essere considerata una seconda occasione per ottenere una bella vincita nella serata di estrazioni. Di sicuro, è quel che vi auguriamo, visto che in palio c’è un primo premio da 10mila euro.

SIMBOLOTTO: CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

In attesa che Simbolotto entri nel vivo con i numeri e simboli vincenti, approfondiamo il tema delle statistiche, su cui potete riflettere alla luce della combinazione presente sulla vostra schedina di gioco. In particolare, ci riferiamo ai simbolotti ritardatari. Al primo posto c’è 33 elica che ha accumulato 24 ritardi e quindi svetta davanti al 26 elmo che invece ha collezionato 21 assenze. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, c’è il 17 sfortuna che segue con 20 ritardi.

Alle sue spalle c’è un tris che è a quota 18 assenze: ci riferiamo a 36 nacchere, 24 pizza e 7 vaso. Settimo posto in questa speciale classifica per 23 amo, che invece non si vede da 15 appuntamenti con la fortuna. Sono 14 invece per 1 Italia che si trova al nono posto. A completare la top ten è 20 festa, quella che sperano di fare i giocatori del Simbolotto dopo l’estrazione dei numeri e simboli vincenti: sono 13 le assenze per lui.











