SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 4 agosto 2022

Schedine alla mano e sguardo puntato ai numeri e simboli vincenti del Simbolotto. L’estrazione si è tenuta poco fa, quindi la combinazione fortunata è disponibile. Dunque, siete ad un passo dallo scoprire se questa è la vostra serata vincente o meno. Avete vinto i 10mila euro in palio con il 5? Sarebbe sicuramente un gran bel colpo. Altrimenti, potreste consolarvi con le altre categorie di lista a disposizione. Dai 50 euro che si possono ottenere con il 4 ai 5 euro per coloro che invece centrano 3 simboli e numeri vincenti.

Infine, c’è il 2 che vale un euro. Potete comunque visionare la sezione dedicata ai numeri e simboli vincenti del Simbolotto sul sito ufficiale. Disponibile anche MyLotteries, app ufficiale del Lotto, per seguire le estrazioni e verificare le proprie giocate del Simbolotto. Ora lasciamo la parola ai numeri vincenti del Simbolotto: le Braghe (8), la Luna (6), l’Amo (23), l’Italia (1), la Culla (9). (agg. di Silvana Palazzo)

DOPO LOTTO, ESTRAZIONE SIMBOLOTTO CON NUOVI PREMI

La grande serata del Simbolotto sta per cominciare. Di sicuro c’è già molta attesa per l’estrazione dei numeri e simboli vincenti di oggi, giovedì 4 agosto. Si tiene durante il concorso del Lotto, ad ulteriore conferma del legame tra questi due giochi. Del resto, per giocare al Simbolotto bisogna effettuare una giocata al Lotto, optando per la ruota in promozione, che per questo mese è ancora agosto. Dunque, vi ritrovate con una doppia occasione di vincita.

È sufficiente, dunque, questa piccola operazione per ottenere in maniera gratuita e automatica la combinazione di numeri e simboli da confrontare poi con quelli vincenti, nella speranza che vi sia una totale corrispondenza. In tal caso, tenendo conto ad esempio di una giocata al Lotto da un euro, potete vincere 10mila euro. Ma non è neppure l’unica categoria di vincita a disposizione del Simbolotto, che ha saputo conquistarsi una fetta importante di appassionati in questi mesi e anni.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI E FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO

Numeri e simboli vincenti, ma non solo. Ce ne sono altri che arricchiscono le statistiche del Simbolotto. Partiamo dai ritardatari. Al primo posto c’è 26 elmo con 23 assenze, sono 22 invece per il 17 sfortuna. Al terzo posto troviamo il 36 nacchere con 20 ritardi. Ma è in buona compagnia, perché sono gli stessi accumulati da 7 vaso. A completare la top five ci pensa 23 amo, visto che ha accumulato 17 assenze. Ma diamo spazio anche ai numeri e simboli frequenti del Simbolotto.

Al primo posto in questo caso c’è 18 cerino a quota 65. Due frequenze in più di 1 Italia e 3 gatta che si piazzano al secondo posto. Al terzo un’altra coppia, quella formata da 40 quadro e 12 soldato con 59 frequenze. E poi un curioso tris, quello composto da 13 rana, 29 diamante e 11 topi con 85 frequenze del Simbolotto. Questa statistiche potrebbero chiaramente subire delle variazioni significative dopo la nuova estrazione di oggi.











