Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi 6 agosto 2022

DOPO LOTTO, ESTRAZIONE SIMBOLOTTO CON NUOVI PREMI

Ci siamo: tra pochissimo inizierà la serata del Simbolotto. Aumenta l’attesa per l’estrazione dei numeri e simboli vincenti di oggi, sabato 6 agosto. Chi saranno i fortunati vincitori? Per partecipare a questo giorno, che si tiene nel corso del concorso del Lotto, basta pochissimo. Al Simbolotto si può partecipare effettuando una giocata al Lotto, optando per la ruota in promozione. Si avrà così una doppia occasione di vincita.

Così facendo si potrà ottenere in maniera gratuita e automatica la partecipazione al Simbolotto: dopo la combinazione di numeri e simboli, basterà confrontare quelli vincenti con i propri, cercando di capire se si rientri tra i fortunatissimi di questo sabato 6 agosto. In tal caso si potranno vincere belle somme. Se ad esempio un giocatore avrà effettuato una giocata al Lotto da un euro, potrà vincere 10 mila euro. Per ciascuna giocata al Lotto/Lotto Più su una determinata ruota in promozione, ecco che verrà assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 SIMBOLI. Importante sapere che l’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le due vincite si possono sommare.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI E FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO

Analizziamo ora i simboli ritardatari del Simbolotto. Quali sono quelli che mancano da più tempo e che dunque, per la legge della probabilità, potrebbero uscire a breve? Sulla ruota di Bari è da 23 estrazioni che non si vede il disco, da 22 i pantaloni e da 20 la rana. Su Cagliari da 22 volte manca l’elmo, 21 l’Italia e 17 la mela. Disco assente da 26 estrazioni su Firenze, cocomero da 24 e funghi da 22. Addirittura 32 assenze per la mela su Genova, 21 i funghi e il cocomero.

Su Milano “E Fasule” sono assenti da 27 estrazioni, la mano da 25 e la rondine da 21. Su Napoli 37 assenze per i topi, 33 per la balestra e 31 per il lupo. Su Palermo manca da 33 volte la risata, da 21 il buffone e da 17 la balestra. 33 assenze su Roma per il fiammifero, 19 per la mano e 16 per il buffone. Torino non vede uscire da 34 volte i pantaloni, 22 la culla e 18 la sfortuna. Su Venezia ecco che manca da 34 volte l’uccello, 27 il lupo e 26 la festa. Chiudiamo con la ruota Nazionale: da 29 volte manca la pigna, da 24 la festa e da 21 le nacchere.

