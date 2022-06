Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi giovedì 9 giugno 2022

LOTTO E SIMBOLOTTO, DUE CONCORSI E GRANDI PREMI

L’estrazione di oggi del Simbolotto, il gioco che si palesa in concomitanza al Lotto con il secondo dei suoi tre appuntamenti settimanali, è accompagnata dalle dita incrociate di milioni di giocatori, che si augurano di esultare con la loro bolletta. Oggi, giovedì 9 giugno 2022, il gioco “gemello” a quello del Lotto attende solamente che siano terminate le estrazioni di tutte le ruote per offrire finalmente l’occasione ai suoi concorrenti di aggiungere un eventuale gruzzoletto alle eventuali altre vincite conseguite nel Lotto. Ma che cosa bisogna fare per provare a festeggiare?

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 9 giugno, i numeri vincenti

Riassumiamo di seguito le regole per poter giocare al Simbolotto: sarà fondamentale puntare sulla ruota in promozione nel mese in corso e compiere una giocata del Lotto. A quel punto, gratuitamente e in modalità del tutto automatica, sarà elaborata dal sistema una combinazione casuale, che si spera possa coincidere con quella vincente. Ricordiamo che la ruota del Lotto in promozione per questo mese sarà quella di Napoli. Solo dopo le estrazioni del Lotto potrete scoprire se sarà stata o meno la vostra serata fortunata.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 7 giugno, 10eLotto e vincite

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Quanto si può vincere al Simbolotto? Ci troviamo di fronte a una delle domande più ricorrenti tra coloro che si accostano per la prima volta al gioco complementare del Lotto. Rispondiamo subito: la vincita massima al Simbolotto è di 10mila euro. Un importo tutto sommato notevole, se si considera che non è richiesto neanche un euro per poter partecipare al gioco del Simbolotto. Tuttavia, sono previste anche vincite minori, dal momento che sarà possibile ottenere un premio di consolazione, ma decisamente inferiore, anche con il 4, il 3 e persino con il 2.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 7 giugno 2022

Concediamo voce e spazio adesso ai numeri e ai simboli ritardatari del Simbolotto: quali sono? In vista della nuova estrazione del Lotto di oggi, in cima alla classifica dei ritardatari troviamo il 45 (rondine), che si fa desiderare da 22 concorsi; seguono il 14 (baule), mancante da 21 estrazioni e poi il tandem formato dai numeri 5 (mano) e dal 29 (diamante), appaiati in terza posizione per via della loro diciottesima assenza. Fuori dall’ideale podio troviamo il 10 (fagioli), a quota 16 turni saltati, il 7 (vaso), che ne registra ben 15, il 25 (Natale), con 14 defezioni consecutive e, infine, la coppia 9 (culla) e 19 (risata), in ritardo da 13 estrazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA