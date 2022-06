Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 16 giugno 2022

IL LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO: NUOVE VINCITE IN ARRIVO?

E’ tempo di una nuova estrazione del Simbolotto, nella prima serata di oggi, giovedì 16 giugno 2022. Occorrerà attendere le estrazioni di tutte le ruote del Lotto per poter sperare di vincere un eventuale gruzzoletto aggiuntivo anche nel Simbolotto, il suo gioco “gemello”. Chissà se la seconda estrazione che va a collocarsi proprio nel bel mezzo della settimana alla fine si rivelerà particolarmente fortunata per gli appassionati del gioco. Ma intanto, come possiamo attirare l’attenzione della Dea Bendata?

Le regole da conoscere sono molto semplici e facili da apprendere. Cosa c’è davvero da sapere? Intanto il gioco del Simbolotto non prevede alcun costo per la giocata che avverrà in maniera del tutto automatica e gratuita al termine delle estrazioni del Lotto. Unico requisito è l’aver puntato sulla ruota del Lotto in promozione nel mese di riferimento. Nel caso di giugno 2022, si tratta della ruota di Napoli. A quel punto sarà generato automaticamente uno scontrino contenente una combinazione casuale da poter confrontare solo al termine delle estrazioni e scoprire se si è trattato di una serata particolarmente fortunata e ricca di vincite.

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Il Simbolotto, il gioco complementare al Lotto e che torna anche nella prima serata di oggi 16 giugno 2022, dà a ciascun concorrente la possibilità di poter aumentare l’eventuale gruzzoletto fino ad un massimo di 10 mila euro. E’ questa la maggiore vincita in palio ma non certamente l’unica. Il gioco, infatti, permette anche di poter vincere dei premi di consolazione centrando il 4, il 3 e persino anche solo il 2. Tutto, a questo punto, dipenderà dalla dea Bendata e dalla sua benevolenza nel corso della prima serata odierna, dal momento che il gioco in questione è completamente affidato al caso.

Nessuna strategia prevista, dunque, per coloro che tenteranno la fortuna con il Simbolotto. Nonostante questo le statistiche continuano ad appassionare gli utenti desiderosi di conoscere quali sono numeri e simboli ritardatari. Ed ecco dunque la classifica con la top ten dei maggiori ‘latitanti’ alla vigilia della nuova giocata. A conquistare la cima del podio è il 45 Rondine con un ritardo di ben 25 estrazioni, seguito dal 14 Baule con 24 concorsi mancanti. Doppia presenza sul gradino più basso del podio per 5 Mano e 29 Diamante, entrambi con 21 concorsi mancanti. Un ritardo pari a 19 estrazioni è stato conquistato dall’accoppiata 10 Fagioli, mentre il 25 Natale si piazza appena alle spalle con 17 concorsi in ritardo. Chiudiamo con una doppia presenza a quota 16 estrazioni in ritardo per il 19 Risata e il 9 Culla.











