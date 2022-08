Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti oggi, martedì 9 agosto 2022

DOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO: IN ARRIVO RICCHI MONTEPREMI?

Le estrazioni del Simbolotto tornano in scena anche nella giornata di oggi, martedì 9 agosto 2022, e migliaia di giocatori in tutta Italia rimangono con il fiato sospeso, in attesa di scoprire se la Dea Bendata avrà deciso di mostrarsi magnanima nei loro confronti. L’esito del sorteggio sarà comunicato parallelamente allo svelamento dei numeri vincenti del Lotto, concorso a cui il Simbolotto è abbinato. Va da sé che individuare tutti e cinque i simboli vincenti significherebbe semplicemente agguantare una cifra a dir poco interessante, magari non in grado di stravolgere per intero la quotidianità, ma comunque di impreziosirla e di fare sì che il possessore della schedina fortunata possa togliersi qualche sfizio.

Ma quali sono le regole per giocare al Simbolotto? In realtà, esse sono davvero semplici: basta eseguire una giocata del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente (vale a dire la Nazionale). Superata tale formalità, in modo del tutto gratuito e automatico il sistema proverà a elaborare una combinazione casuale, senza che vi sia la necessità da parte dei concorrenti di puntare cifre superiori a quelle originariamente preventivate per la propria giocata al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quali premi possono essere vinti giocando al Simbolotto? Il jackpot massimo corrisponde a 10mila euro, ma, precisiamo, non si tratta della sola somma che può essere acciuffata da parte degli scommettitori. Infatti, ricordiamo che può esultare anche colui che intercetta un quantitativo inferiore di numeri, come ad esempio chi totalizza 4, 3 e 2 punti.

Volgiamo infine un ultimo sguardo alla classifica dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto si colloca il 26 (elmo), che si fa desiderare da 25 concorsi; seguono il 17 (sfortuna), mancante da 24 estrazioni, e poi il tandem composto dal 7 (vaso) e dal 36 (nacchere), in terza posizione con 22 assenze. Successivamente, ci imbattiamo nel 20 (festa), assente da 17 turni, nel 30 (cacio), che ha accumulato 15 ritardi, nel 25 (Natale), latitante da 13 estrazioni, nell’accoppiata 42 (caffè) e 12 (soldato), che non campeggiano da 12 estrazioni, e, da ultimo, nel 2 (mela), in ritardo da 11 concorsi.

