Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti oggi sabato 17 settembre 2022

DOPO IL LOTTO L’ATTENZIONE PASSA AL SIMBOLOTTO, NUOVI VINCITORI IN ARRIVO?

Il Simbolotto e i suoi numeri e simboli vincenti si palesano ancora una volta nella serata di oggi, sabato 17 settembre 2022, con le nuove estrazioni. Rimaniamo in attesa della comunicazione dei loro esiti, che di fatto si manifesteranno in contemporanea con le estrazioni del Lotto, concorso al quale è abbinato il Simbolotto. Indovinare tutti i numeri e simboli vincenti assicurerebbe a chi scommette di guadagnare tutta la posta in palio, garantendo così un’inattesa esultanza a colui che detiene la schedina baciata dalla buona sorte.

Per giocare al Simbolotto e provare a pronosticare i suoi numeri vincenti, non è certo richiesto di essere esperti del settore. Occorre soltanto convalidare una schedina del Lotto, a patto che la giocata sia eseguita sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (Palermo, ndr). A quel punto, con modalità gratuita e casuale, il sistema elaborerà una sequenza di simboli e numeri per voi, che ritroverete sulla parte finale della vostra bolletta del Lotto. Il tutto senza aggiungere un solo euro alla cifra da voi preventivata per la vostra giocata al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Ma quanto si può vincere con il Simbolotto? I suoi numeri e simboli vincenti, rivela il sito internet del concorso, possono permettere di allungare le mani sul jackpot di 10mila euro, ma sono in palio anche riconoscimenti economici inferiori, che comunque possono regalare un momento di spensieratezza e di festeggiamento ai giocatori. Di fatto, si vince anche intercettando un quantitativo inferiore di numeri (4, 3 oppure 2).

Concludiamo il nostro discorso dando un’occhiata alla classifica composta dai numeri e dai simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 36 (nacchere), che si fa desiderare da 39 concorsi; segue il 12 (soldato), in seconda posizione con 29 assenze. In terza piazza troviamo il 38 (pigna), con 17 ritardi accumulati. Successivamente nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 33 (elica) e nel 2 (mela), che non si palesano da 15 turni, nel 13 (rana) e nel (41 buffone), che non campeggiano da 14 estrazioni, nel 10 (fagioli), latitante da 13 turni, e, infine, nel 25 (Natale) e nel 44 (prigione), che non si manifestano rispettivamente da 12 sorteggi.

