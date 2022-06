SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni oggi, sabato 18 giugno 2022

Anche nella serata di oggi, sabato 18 giugno 2022, va in scena una nuova estrazione del Simbolotto. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata annunciata da poco e noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo annotata in tempo reale: troverà spazio di seguito, non appena saranno ultimate le operazioni di abbinamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Rammentiamo a voi tutti che è fondamentale eseguire un controllo accurato della schedina, evitando di cestinare una giocata etichettata troppo in fretta come “non vincente”.

Le scommesse vanno sempre eseguite in maniera responsabile e si deve ricorrere, per l’attività di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Proseguiamo con lo svelamento dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: le Forbici (39), il Diamante (29), il Natale (25, la Rana (13), l’Anguria (31). (Agg. di Alessandro Nidi)

IL LOTTO PASSA IL TESTIMONE AL SIMBOLOTTO: NUOVE VINCITE IN ARRIVO?

La settimana potrebbe concludersi in bellezza grazie al Simbolotto, il gioco complementare al Lotto che torna oggi 18 giugno con una nuova attesissima estrazione. La fortuna potrebbe fare un giro largo e atterrare proprio nella città di uno dei fortunatissimi concorrenti che, dopo aver giocato automaticamente al Simbolotto di oggi, potrebbe ritrovarsi con un bel gruzzoletto tra le mani. Quella odierna sarà la terza estrazione settimanale e potrebbe davvero rappresentare l’esordio di un fine settimana tutto da ricordare!

Come possiamo aiutare la Dea Bendata a riconoscerci? Poche le regole del Simbolotto, che non prevede alcuna strategia di sorta ma solo una buona dose di fortuna. Intanto per poter partecipare alla nuova estrazione occorrerà rispettare una sola ed unica regola, ovvero giocare al Lotto puntando sulla ruota in promozione nel mese in corso. La ruota di Napoli sarà la grande protagonista per tutto il mese di giugno 2022. A questo punto non vi resterà che attendere la fine dell’estrazione di tutte le ruote e quindi quella del Simbolotto con i cinque numeri e simboli fortunati. Il tutto avverrà in maniera automatica e gratuita.

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Le statistiche rappresentano una tradizione mai superata tra gli appassionati dei giochi settimanali. Ecco perché anche per il Simbolotto non si fanno attendere quelle relative a simboli e numeri ritardatari. Prima di conoscere la top ten aggiornata all’ultima estrazione della settimana, vi ricordiamo che la vincita massima messa in palio dal gioco gemello al Lotto è pari a 10mila euro, ma ce ne saranno anche altre, inferiore ed altrettanto interessanti!

E’ tempo, adesso, di scoprire quali sono i principali numeri e simboli del Simbolotto che più di altri si fanno attendere dagli appassionati del gioco: pronti? Si parte subito dalla vetta della classifica che vede protagonista 45 Rondine, assente da 26 concorsi; lo segue a ruota l’accoppiata 14 Baule, assente da 25 estrazioni. Terzo gradino dell’immaginario podio, occupato da ben due presenze, il 29 Diamante ed il 5 Mano. Si esce dal podio, dove si incontra il 10 Fagioli con 20 ritardi collezionati, mentre a quota 17 assenze troviamo il 19 Risata ed il 9 Culla. Procediamo con il 32 Disco a quota 16, mentre con i suoi 13 concorsi in ritardo troviamo alle spalle il 15 Ragazzo.

