Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti oggi sabato 24 settembre 2022

LOTTO PASSA LA MANO AL SIMBOLOTTO ED I SUOI PREMI

Nella serata di oggi, sabato 24 settembre 2022, vanno in scena le estrazioni del Simbolotto, con i suoi numeri e simboli vincenti, i quali saranno svelati contemporaneamente alle estrazioni del Lotto, concorso al quale è abbinato ormai da diverso tempo il Simbolotto. Azzeccare tutti i numeri e simboli vincenti assicurerebbe al fortunato possessore della bolletta di portarsi a casa l’intera posta in palio, somma che permetterebbe a quest’ultimo di guardare al futuro con maggior fiducia e serenità da un punto di vista finanziario.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 24 settembre, i numeri vincenti

Per partecipare alle estrazioni del Simbolotto e provare a pronosticare i suoi numeri e simboli vincenti, è sufficiente convalidare una schedina del Lotto, a patto che la giocata venga eseguita sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente, che per tutto settembre sarà quella di Palermo. Successivamente, in maniera totalmente gratuita e automatica, il sistema andrà a elaborare una sequenza di simboli e numeri, che ritroverete impressa sulla parte conclusiva della vostra bolletta del Lotto, senza investire un solo euro in più rispetto alla cifra preventivata in origine.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 22 settembre 2022

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Capitolo vincite: quanto si può incassare giocando al Simbolotto e intercettando i suoi numeri vincenti? Un interrogativo al quale fornisce risposta il sito internet del concorso. Chi azzecca in toto la cinquina estratta, finisce per intascarsi 10mila euro, ma sono in palio anche riconoscimenti economici inferiori: ecco allora che si vince anche intercettando un quantitativo inferiore di numeri, siano essi 4, 3 oppure 2.

In conclusione, andiamo a esaminare la classifica composta dai numeri e dai simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 38 (pigna), che si fa desiderare da 20 concorsi; seguono il 2 (mela) e il 33 elica, in seconda posizione con 18 assenze. In terza piazza troviamo il 41 (buffone) con 17 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 25 (Natale) e nel 44 (prigione), che non si palesano da 15 turni, nel 40 (quadro), che non campeggia da 14 estrazioni, nell’8 (braghe), che non si manifesta da 13 sorteggi. Infine, ci sono il 9 (culla) e il 17 (sfortuna), entrambi con 12 ritardi alle spalle,

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, 22 settembre 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA