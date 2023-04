SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 aprile 2023

Con il Simbolotto completiamo il viaggio tra i concorsi di oggi. Al termine dell’estrazione del Lotto, infatti, sono usciti come previsto i numeri e simboli vincenti del gioco che gli è abbinato. Per capire se avete vinto dovete confrontare i simboli che sono stampati sulla schedina con quelli estratti, che abbiamo raccolto in diretta proprio per agevolarvi in questa delicata operazione. Al Simbolotto si vince in base ai numeri-simboli indovinati, a prescindere dall’ordine di estrazione.

L’esito del gioco, però, è indipendente dalla giocata base fatta sul Lotto, ma le vincite al Lotto possono sommarsi a quelle del Simbolotto: questo vuol dire che potete vincere sia al Lotto sia al Simbolotto, la fortuna non fa esclusioni. Se indovinate tutta la combinazione di simbolotti, vincete 10mila euro; con il 4 invece si vincono 50 euro. Il 3 invece vale cinque euro, mentre col 2 bisogna accontentarsi di un euro. Ora però accendiamo i riflettori su numeri e simboli vincenti del Simbolotto: il Naso (16), il Baule (14), l’Amo (23), il Buffone (41), la Festa (20). (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 4 APRILE 2023

La settimana di estrazioni si apre ufficialmente oggi e protagonista è anche il Simbolotto, dopo il viaggio tra le ruote del Lotto. Del resto, tra questi due giochi c’è un legame inossidabile. Lo si evince dalla modalità di partecipazione all’estrazione del Simbolotto. Bisogna partire, infatti, dal Lotto. Per ogni giocata effettuata sulla ruota in promozione, che nel caso del mese di aprile è quella di Genova, viene attribuita sullo scontrino una combinazione casuale di cinque simboli tra 45 disponibili.

Pertanto, non va fatta alcuna scelta per quanto riguarda la combinazione di numeri e simboli del Simbolotto, visto che viene assegnata automaticamente. Inoltre, la giocata è gratuita, perché non bisogna aggiungere alcuna somma rispetto a quella spesa per partecipare al Lotto. Al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, verranno poi estratti cinque simboli vincenti, associati ad altrettanti numeri, da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, direttamente dalla sede estrazione di Roma.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Tralasciamo ora ogni considerazione sull’imminente estrazione del Simbolotto, attesa dopo quella del Lotto, e concentriamoci sulle statistiche. In particolare, scopriamo la classifica dei numeri e simboli ritardatari di questo gioco. Al primo posto c’è il nostro Paese, l’Italia, associato all’1, che ha accumulato 30 ritardi. Sono invece 28 le assenze per quanto riguarda il 40, Quadro, che quindi è al secondo posto. Passiamo al gradino più basso del podio, dove troviamo il 15, Ragazzo, con i suoi 26 ritardi. Al quarto posto c’è 2 Mela che invece non si vede da 24 concorsi. Alle sue spalle c’è una coppia, quella formata da 13 Rana e 43 Funghi che sono entrambi a quota 23. Scorrendo la classifica dei ritardatari del Simbolotto, arriviamo al 18 Cerino che invece ha saltato 22 estrazioni. Sono 19 quelle che ha invece disertato il 27 Scala, mentre 27 Scala è al penultimo posto della top ten con i suoi 19 ritardi. A completare questo quadro è 8 Braghe, che di ritardi al Simbolotto finora ne ha accumulati 17.

