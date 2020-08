Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli dell’estrazione 22 agosto 2020

Il Simbolotto torna oggi, sabato 22 agosto 2020, e chiude una settimana di estrazioni. Dopo il consueto appuntamento con il Lotto, gioco di cui è complementare, tocca appunto al Simbolotto e alla sua cinquina di numeri e simboli. Un’ulteriore occasione di vincita, peraltro gratuita visto che per partecipare non bisogna spendere nessuna somma. Basta effettuare la propria giocata al Lotto, ma sulla ruota in promozione col Simbolotto, che nel caso di agosto è quella di Genova. E così sulla schedina compare una nuova cinquina, però di numeri e simboli: è quella appunto del Simbolotto. E tutto ciò spendendo solo la somma relativa al Lotto. Una spesa, due possibilità di vincita. Nel caso del Simbolotto si possono vincere 10mila euro azzeccando tutta la combinazione, altrimenti bisogna fare attenzione alle altre categorie: si può vincere anche centrando 4, 3 o solo 2 dei numeri e simboli vincenti.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I NUMERI-SIMBOLI RITARDATARI

Dopo aver approfondito la questione relativa alla modalità di gioco del Simbolotto, passiamo alle statistiche. In particolare, concentriamoci sui numeri e simboli ritardatari. Partiamo dalla Balestra (22) al primo posto con 29 ritardi. Secondo posto invece per la Culla (9) a quota 28, mentre sono 19 le assenze accumulate dalla Scala (27). Questo il podio, ma andiamo avanti con la Rana (13) che è a 18 ritardi, le Braghe (8) invece a 14. A seguire Elmo (26) e Festa (20) entrambi a quota 13. Sono 12 invece i ritardi collezionati dal Piano (37), mentre a chiudere la top ten ci pensano Elica (33) e Natale (25) con le loro 10 assenze. Tra poco, quando usciranno i numeri e simboli vincenti, questa classifica si aggiornerà. E lo farà in modo diverso, nel senso che alcuni di questi simbolotti potrebbero veder incrementati i loro ritardi, altri invece potrebbero interrompere la loro fuga proprio stasera.



