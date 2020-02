SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli, estrazione di oggi 18 febbraio 2020

Il Simbolotto è tornato con una nuova estrazione, quindi l’opzione di gioco del Lotto ci ha regalato una nuova combinazione casuale di 5 numeri (su 45 disponibili), con altrettanti simboli a loro associati. Qual è la cinquina di oggi con la ruota di Cagliari ancora protagonista? Partiamo dai numeri: 38, 2, 18, 29, 4. Questi numeri hanno una corrispondenza in termini di simboli. Il primo corrisponde alla pigna, l’altro alla mela, quindi il cerino, poi il diamante e per concludere il maiale. La priorità al momento è controllare la propria schedina, sperando che sia vincente, ma non possiamo non segnalare delle novità importanti dal punto di vista statistico. La mela era uno dei numeri ritardatari: mancava da 17 estrazioni. E guarda caso seguiva poi la pigna con le sue 16 assenze. Ma l’estrazione del Simbolotto ci regala un tris di sorprese, perché al quarto posto della classifica c’era il cerino con 20 ritardi. Ma la loro fuga è finita… (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: VERSO NUOVA CINQUINA

L’estrazione del Simbolotto torna oggi, martedì 18 febbraio 2020, per regalarci un’altra combinazione vincente. Sono cinque numeri abbinati ad altrettanti simboli che possono fare la fortuna di chi partecipa al concorso. Anche stasera, e così fino alla fine di febbraio, la ruota protagonista è quella di Cagliari. Cosa vuol dire? Giocando al Lotto su questa ruota, si ottiene una cinquina di numeri-simboli con cui partecipare all’estrazione del Simbolotto. A partire dal primo marzo poi ci si “sposterà” sulla ruota di Firenze. Ogni mese la ruota associata cambia, quel che non cambia è la modalità di gioco, che peraltro è molto semplice. I numeri da giocare non vanno scelti, ma vengono assegnati automaticamente e soprattutto gratuitamente. I numeri-simboli associati casualmente alla schedina vanno dall’1 al 45 e sono ripresi dalla Smorfia napoletana e moderna. L’estrazione avviene tramite un’urna movimentata elettronicamente da cui fuoriescono in maniera automatica i simboli vincenti.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I RITARDATARI

Le vincite al Simbolotto sono caratterizzate dalla corrispondenza di due fino a cinque numeri-simboli vincenti presenti sullo scontrino. E sono determinate moltiplicando il premio secondo la corrispondenza dei simboli estratti. Molto dipende dunque dalla dea bendata… Ma passiamo alle statistiche. Anche se la cinquina non viene scelta, c’è una classifica di numeri ritardatari che si aggiorna estrazione dopo estrazione. Al primo posto c’è il vaso (7) con 24 ritardi, invece i fagioli (10) mancano da 22 concorsi. Sul gradino più basso del podio c’è il baule (14) che invece di ritardi ne ha accumulati 21. A seguire il cerino (18) con 20 assenze, mentre a quota 19 ci sono scala (27) ed elmo (26). Invece la mela (2) manca da 17 estrazioni. La pigna (38) ha collezionato 16 assenze, sono invece 15 quelle del cacio (30), gatta (3) e il piano (37). Come cambierà la classifica dopo l’estrazione di oggi del Simbolotto?



