Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi 25 febbraio 2020

L’estrazione del Simbolotto successiva a quelle di Lotto, Superenalotto e 10eLotto torna protagonista ancora nella serata di oggi, 25 febbraio: la grande attesa di “vincita” per provare a strappare un sorriso in un momento delicato come quello che sta passando il nostro Paese è d’obbligo, e così sarà in serata dopo le ore 20 quando anche i numeri vincenti del Simbolotto verranno resi noti con relativi “simboli fortunati”. In palio, ormai lo sapete, la possibilità di guadagnare subito 5mila euro con una semplice giocata da un euro: basta azzeccare i 5 simboli per poter avanzare l’immediata riscossione del bel bottino. Con quattro simboli indovinati, si incassano 50 euro; per chi indovina tre simboli, 5 euro, mentre chi indovina due simboli vince la stessa giocata di “partenza”, ovvero di 1 euro. Come noto, secondo il regolamento del concorso Lottomatica, il Simbolotto nel mese di febbraio prevede l’affiliazione con la ruota di Cagliari e con i 5 numeri ivi estratti. L’attesa è tanta e nel mentre della vostra cena potrà essere soddisfatta la curiosità su quei 5 simboli tutti da trovare e da scoprire: siete pronti?

SIMBOLOTTO, L’ESTRAZIONE POST LOTTO

Proviamo a comporre un piccolo ripasso per chi ancora non sapesse come funziona e come si vince al Simbolotto: per ogni giocata a Lotto e 10eLotto su una determinata ruota in promozione – in questo caso appunto Cagliari – sullo scontrino della giocata viene assegnata una combinazione di 5 simboli, su un totale di 45 disponibili. Gli stessi vengono poi estratti appena dopo le estrazioni del Lotto, in una procedura specifica e dedicata a livello nazionale: quali sono i 45 simboli? Semplice, lo ricorda la stessa Lottomatica nel suo portale online. Si parte dall’1 che è l’Italia e via via seguono tutti gli altri: 2 Mela, 3 gatta, 4 maiale, 5 mano, 6 Luna, 7 vaso, 8 braghe, 9 culla, 10 fagioli e 11 topi. Seguono poi con il 12 il soldato, il 13 la rana e il 14 il baule; ragazzo 15, naso 16, sfortuna 17, cerino 17, 19 risata e 20 festa. Con il numero 21 viene identificato il lupo, il 22 la balestra, il 23 l’amo, il 24 la pizza e il 25, come immaginabile, il Natale: elmo con il 26, scala al 17 e ombrello al 28. Il diamante al 29, il cacio al 30, mentre il 31 vede l’anguria e il 32 il disco: infine, chiudono i simboli del Simbolotto con 33 l’elica, 34 testa, 35 uccello, 36 nacchere, 37 piano, 38 pigna, 39 forbici, 40 quadro, 42 buffone, 42 caffè, 43 funghi, 44 prigione e 45 rondine.

