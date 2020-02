SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli, estrazione di oggi 6 febbraio 2020

Si è tenuta poco fa l’estrazione del Simbolotto, quindi la caccia ai numeri e simboli vincenti del concorso di giovedì 6 febbraio 2020 può partire. Qual è la cinquina fortunata del gioco complementare al Lotto? I numeri vincenti sono: 43, 9, 34, 15 e 5. A quali simboli corrispondono? I cinque numeri estratti sono scelti tra 45 e sono tutti abbinati ad un simbolo. E allora ecco i simboli: funghi, culla, testa, ragazzo e mano. La sorpresa è rappresentata dal 9, perché era uno dei numeri ritardatari del Simbolotto. Questo vuol dire che è uscito dopo ben 27 estrazioni di assenza. Quel che dovete fare ora, prima di trascorrere la serata in compagnia di Amadeus e le sue co-conduttrici (sempre se avete intenzione di seguire la terza puntata del Festival di Sanremo 2020), è controllare questa combinazione di numeri e simboli per capire se la vostra giocata è tra quelle vincenti. E noi non possiamo fare altro che augurarvi buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER LE ESTRAZIONI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO LOTTO: COME SI GIOCA

Il Simbolotto torna oggi, giovedì 6 febbraio 2020, con una nuova estrazione. Secondo appuntamento settimanale dunque per questo gioco associato alle estrazioni del Lotto. Indovinando i numeri-simboli vincenti si può vincere fino a 5mila volte la posta. Per partecipare bisogna solo effettuare una giocata al Lotto optando per la ruota che è in promozione, che nel caso del mese di febbraio è quella di Cagliari. Non dovete scegliere dunque la combinazione di numeri e relativi simboli, perché viene assegnata sullo scontrino in maniera casuale e gratuita. Bisogna solo aspettare il termine dell’estrazione del Lotto, poi attraverso un’urna movimentata elettronicamente ci sarà la fuoriuscita automatica dei numeri e simboli vincenti. Per vincere comunque non bisogna solo indovinare i 5 simboli estratti: bisogna azzeccarne almeno due. Ovviamente l’importo del premio varia proprio a seconda dei numeri indovinati.

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

A proposito di numeri, diamo un’occhiata a quelli ritardatari. Non c’è modo di puntare su essi perché i numeri-simboli del Simbolotto non possono essere scelti. Ma queste sono comunque interessanti curiosità statistiche. E allora partiamo dal 19, la risata, che si conferma in vetta a questa classifica con le sue 32 assenze. Poi c’è il 9, la culla, che è arrivata a 27 ritardi. Al terzo posto c’è il 20, la festa, che invece manca da 26 turni. Proseguiamo col vaso, 7, che invece di ritardi ne ha collezionati 19. Si piazza prima dei fagioli, 10, che invece non si fa vedere da 17 estrazioni del Simbolotto. Dopo ci sono le braghe, 8, e il baule, 14 che invece mancano da 16 concorsi. In coda c’è il cerino, 18, con 15 ritardi, mentre c’è una coppia particolare che è a quota 14 ritardi: sono l’elmo, 26, e la scala, 27. Chissà se uno (o più) di questi uscirà proprio nell’estrazione di stasera del Simbolotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA