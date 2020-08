Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 1 agosto 2020

Il Simbolotto torna oggi, sabato 1 agosto 2020, con una nuova estrazione ma anche una nuova ruota in promozione. Dopo aver trascorso il mese di luglio in compagnia di quella Nazionale, accogliamo la ruota di Genova. Facile confondersi dopo aver preso l’abitudine a giocare al Simbolotto scegliendo la ruota Nazionale per il Lotto. Ora invece bisogna scegliere quella di Genova al Lotto per ottenere automaticamente e gratuitamente una cinquina di numeri e simboli per partecipare al concorso del Simbolotto. Cambia solo la ruota, non la modalità di gioco, che peraltro è molto semplice. Non ci sono neppure numeri e simboli da scegliere, perché ci pensa il sistema a stamparli sulla schedina in maniera del tutto casuale. E così vi ritrovate con una schedina e due giocate, di cui una appunto del Simbolotto. Una volta fatta la giocata, non resta che attendere il momento dell’estrazione per conoscere i numeri (e simboli) vincenti.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Passiamo ora alla classifica dei simbolotti più frequenti in vista dell’estrazione di oggi. È importante ricordare che la frequenza di un Simbolotto rappresenta il numero di estrazioni in cui è stato estratto . Quindi l’Italia (1) è al primo posto con 25 frequenze, cioè 25 concorsi in cui è stato estratto. A quota 23 invece la Rondine (45) che così si piazza al secondo posto. E poi c’è l’Elmo (26) che invece occupa il terzo posto in compagnia dell’Uccello (35) visto che hanno entrambi 22 frequenze. A seguire, ad una sola lunghezza, la Mano (5) e il Diamante (29) entrambi a quota 21. Sono 20 invece le frequenze collezionate dal Maiale (4), mentre a chiudere questa speciale top ten ci sono tre simbolotti. Si tratta del Cerino (18), Elica (33) e Baule (14) entrambi a quota 19. Presto scopriremo se e in che modo può cambiare questa classifica in seguito alla nuova estrazione, la prima del mese di agosto…



