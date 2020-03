SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Oggi, estrazione del 10 marzo 2020

I simboli e i numeri vincenti del Simbolotto di oggi sono stati estratti, e possiamo vedere subito quali sono i personaggi e i numeri che potranno portare qualche fortunato alla vittoria. Eccoli, direttamente dalla ruota di Firenze. Anzitutto l’11, i topi, poi il 34, la testa, il 4 , il maiale, il 23, l’amo da pesca, il 20, la festa. Qualcuno di voi ha vinto? In caso contrario vi consigliamo di controllare le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi.

SIMBOLOTTO, CRESCE L’ATTESA

Il Simbolotto protagonista di un’altra serata di estrazioni. Dopo Lotto e Superenalotto, arriverà il suo momento e noi ci faremo trovare pronti per raccogliere numeri e simboli vincenti di oggi, martedì 10 marzo 2020. La settimana di appuntamenti con la fortuna si apre dunque con questo importante concorso. La cosa bella è che non bisogna fare proprio nulla per partecipare al gioco. Basta giocare al Lotto sulla ruota prefissata, quella associata al Simbolotto ogni mese. Nel caso di marzo è quella di Firenze. La ruota comunque è identificabile nella schedina del Lotto tramite una “S”. Una volta effettuata la giocata del Lotto, sullo scontrino della giocata spunta una combinazione casuale di 5 numeri e simboli del Simbolotto (sui 45 disponibili), insieme alle classiche informazioni del gioco del Lotto. Chi vuole cimentarsi con questo gioco, lanciato nel luglio scorso, può approfittarne, visto che sarà attivo fino a giugno di quest’anno.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, ESTRAZIONE: COME FUNZIONA

Il nuovo gioco complementare e gratuito associato al Lotto prevede poche regole. Se si gioca su tutte le ruote, ad esempio, non si partecipa al Simbolotto. La giocata spunta solo sugli scontrini che hanno una giocata sulla ruota determinata dal calendario. Ma come accade per il Lotto, l’estrazione si svolge anche in questo caso presso la sede di Roma di Lottomatica dopo le estrazioni di tutte le ruote delle lotterie. Ci pensa un’urna movimentata in maniera elettronica ad estrarre i numeri vincenti, a cui sono associati i relativi simboli. Come funziona? Il responsabile della Commissione di estrazione prende due set di sfere del Simbolotto da due valigie: all’interno ci sono 45 sfere, con nome e simbolo. Con un’estrazione casuale si procede poi alla scelta di uno dei set di sfere del Simbolotto. Quindi si procede con l’imbussolamento per l’ultima estrazione. Il banditore trasmette quindi numeri-simboli vincenti al sistema del concessionario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA