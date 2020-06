SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti, estrazione 11 giugno 2020: i simboli di oggi

Pubblicità

Quali sono i numeri vincenti del Simbolotto e i relativi simboli di oggi? Questa la domanda che si pone chi ha partecipato all’estrazione di stasera per provare a mettere le mani sul premio da 10mila euro che mette in palio questo gioco per coloro che riescono a centrare il “5”. Ma al gioco complementare del Lotto si può vincere anche indovinando 4, 3 o anche solo 2 numeri della combinazione di numeri vincenti e simboli. Ovviamente l’importo del premio varia a seconda della quantità di numeri indovinati. Senza dubbio l’obiettivo principale è centrare la cinquina: 13 rana, 32 disco, 37 piano, 23 amo e 21 lupo. Magari avrete già pensato a come spendere l’eventuale vincita, del resto in un momento così delicato a livello economico non c’è mancanza di idee. Magari state pensando ad un progetto su cui investire per la vostra ripartenza o a un regalo da farvi o fare ai vostri cari per ritrovare un po’ di pace dopo mesi complicati. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUOVA ESTRAZIONE

Entra nel vivo la settimana di estrazioni per il Simbolotto. Anche oggi, giovedì 11 giugno 2020, saranno protagonisti numeri e simboli vincenti. La loro estrazione scatterà subito dopo quella del Lotto, gioco a cui è complementare. Anche se sono due giochi che viaggiano su binari paralleli, sono molto legati. Lo dimostra in primis il fatto che per partecipare all’estrazione del Simbolotto bisogna partecipare a quella del Lotto, effettuando la giocata sulla ruota in promozione, che nel caso del mese di giugno è quella di Napoli. E quindi giocando al Lotto sulla ruota di Napoli so ottiene automaticamente, e senza altri importi (quindi gratuitamente), una cinquina di numeri e simboli che permettono di partecipare al concorso di questo gioco fortunato. E allora occhi punti sull’estrazione per capire se la cinquina automatica, stampata sul tagliando senza necessità di sceglierla. È fondamentale per capire se avete indovinato almeno due numeri-simboli, risultando così tra i vincitori.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI-SIMBOLI RITARDATARI

Ma quali sono i numeri del Simbolotto che si stanno facendo desiderare? Partiamo dalla Mela, in vetta alla classifica dei numeri-simboli ritardatari con le sue 30 assenze. E poi c’ il Natale (25), all’inseguimento con i suoi 26 ritardi. Terzo posto per il Quadro (40) che invece ha collezionato 22 assenze. Fuori dal podio l’Amo (23) che manca da 20 estrazioni del Simbolotto. E poi c’è la Risata (19) con i suoi 18 concorsi saltati. C’è un trittico di numeri-simboli che condivide lo stesso numero di assenze: si tratta del Buffone (41), Piano (37) e Italia (1) che sono tutti a quota 17 ritardi. Invece il Cacio (30) ne ha accumulate 15. A chiudere la top ten c’è la Testa (34) con 14 ritardi. La testa, quella che potreste perdere stasera – in senso positivo ovviamente – ottenendo una bella vincita al Simbolotto. Per questo motivo vi auguriamo buona fortuna in vista dell’estrazione di oggi del Simbolotto!



