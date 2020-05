SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 12 maggio 2020: i simboli di oggi

Pubblicità

La caccia ai numeri e simboli vincenti del Simbolotto è partita, nella speranza che la giornata di oggi si riveli particolarmente fortunata. Ecco la cinquina fortunata: 28 ombrello, 33 elica, 29 diamante, 14 baule, 36 nacchere. Questo concorso stravolge la classifica dei numeri ritardatari di questo gioco. Le statistiche si sono aggiornate dopo l’estrazione. E allora scopriamo come, per capire quali numeri tenere d’occhio questa settimana. In vetta c’è la Scala (27) che manca da 38 turni, invece il Naso (16) ha accumulato 29 assenze al Simbolotto. Sul gradino più basso del podio dei ritardatari del Simbolotto c’è la Luna (6), che invece non si vede da 26 concorsi. La classifica prosegue col Soldato (12), che ha accumulato 25 assenze, seguiva l’Ombrello (28), che invece non si vedeva da 21 appuntamenti ed ora è nella cinquina fortunata, quindi lo rimpiazzano le Braghe (8) con 22 assenze. Poi a sorpresa salutiamo le Nacchere (36), che era assente da 20 estrazioni. La Mela (2) è a quota 17 ritardi, la Prigione (44) è a 15 assenze. A chiudere la classifica c’è l’Anguria (31) con le sue 14 assenze. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI

Comincia una nuova settimana di estrazioni: oggi tocca al Simbolotto, dopo Lotto e Superenalotto. L’appuntamento avviene infatti negli stessi giorni in cui si tengono i concorsi del Lotto, perché è un gioco abbinato. Per partecipare all’estrazione del Simbolotto bisogna, infatti, effettuare una giocata al Lotto scegliendo la ruota in promozione, che per maggio è quella di Milano. Non dovete neppure scegliere la cinquina di numeri e simboli, perché viene stampata sulla giocata del Lotto in maniera automatica e soprattutto gratuita. Questo vuol dire che non dovete aggiungere nulla rispetto alla giocata del Lotto, ma avete un’ulteriore chance di vincita. Quindi al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, scatta quella del Simbolotto e dei suoi simboli vincenti che avviene attraverso un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. Non dovrete fare altro che confrontare i simboli e numeri stampati sullo scontrino con quelli estratti. Si vince in base ai numeri indovinati, a prescindere dall’ordine di estrazione.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: PREMI E RUOTE

L’importo dei premi del Simbolotto è legato a quello giocato sulla specifica ruota per il Lotto, ma è indipendente dalla giocata base effettuata. Questo vuol dire che potete sommare le eventuali vincite al Lotto con quello del Simbolotto, ma anche che se avete giocato, ad esempio, un euro, allora indovinando 2 simboli recuperate la somma giocata; col 3 l’importo è di 5 euro, col 4 invece si vincono 50 euro e con il 5 ben 5mila euro. Se avete giocato il doppio dell’importo che abbiamo ipotizzato, allora dovete raddoppiare gli importi, e così via. Vi ricordiamo che la giocata sulla ruota TUTTE non prevede la partecipazione al Simbolotto, ma solo su quella in promozione. Quali sono secondo il calendario predisposto da Lottomatica per questo gioco? A maggio è protagonista la ruota di Milano, poi toccherà a quella di Napoli per il mese di giugno. A luglio e agosto, invece, bisognerà effettuare le giocate sulla ruota Nazionale.



