Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi, estrazione 12 marzo 2020

Il Simbolotto torna oggi per il secondo appuntamento settimanale, l’estrazione di giovedì 12 marzo 2020. Le istruzioni per prendere parte al gioco complementare al Lotto sono semplici. Basta giocare sulla ruota di Firenze al Lotto: così sullo scontrino vengono stampati anche 5 numeri abbinati ad altrettanti simboli. E non bisogna spendere altro rispetto alla somma giocata per il Lotto. Il Simbolotto è infatti gratuito. In un momento così difficile per il nostro Paese forse la voglia di tentare la fortuna passa in secondo piano, ma in alcuni casi può rappresentare uno spunto per non pensare tutto il tempo all’emergenza. La luce in fondo al tunnel c’è e per far sì che si irradi con forza non bisogna perdere la speranza e soprattutto è indispensabile rispettare le disposizioni del governo. E quindi tra le tante attività che potete fare restando a casa c’è pure il gioco del Simbolotto, che peraltro può cambiarvi la vita con le sue vincite.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, ESTRAZIONE: I NUMERI RITARDATARI

Oggi si torna a tentare la fortuna con la nuova estrazione del Simbolotto. Siete pronti a indovinare simboli e numeri vincenti? Tentar non nuoce e in attesa del nuovo appuntamento, potrebbe essere utile conoscere la classifica dei ritardatari. Non c’è modo di scegliere i numeri da giocare, perché la cinquina viene stampata in maniera automatica sulla schedina del Lotto, ma le statistiche vi permettono di scoprire se avete in ballo dei numeri che mancano da diverso tempo. Partiamo dunque da chi è in vetta a questa graduatoria: c’è il vaso (7) con 34 ritardi, mentre a 32 assenze sono arrivati i fagioli (10). Terzo posto per la scala (27), che invece manca da 29 estrazioni. A quota 25 invece un trio di simboli composto da piano (37), cacio (30) e gatta (3). Sono 20 le assenze accumulate dal naso (16), mentre la luna (6) raggiunge i 17 turni. A concludere la rondine (45) con 16 ritardi e il soldato (12) che invece ne ha collezionati 15.

