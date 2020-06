SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti, estrazione 13 giugno 2020: i simboli di oggi

Pubblicità

L’estrazione del Simbolotto è arrivata puntuale e ci ha regalato i nuovi numeri e simboli vincenti. Come per il Lotto, anche quella del suo gioco complementare si svolge nella sede di Roma di Lottomatica. La cinquina viene estratta da un’urna movimentata elettronicamente. Come funzione l’estrazione? Le sfere vengono conservate in due valigie. In ognuna dunque ci sono 45 sfere. Il responsabile della Commissione estrazione sceglie uno dei set e parte con l’imbussolamento. Il banditore prende quindi la valigia scelta, la mostra al pubblico e la consegna al tecnico per l’immissione nell’urna delle sfere. Arriva quindi il momento clou dell’estrazione, dopo la quale il banditore trasmette la cinquina di numeri e simboli vincenti al sistema del concessionario. Il responsabile poi provvede a far estrarre le 40 sfere restanti, quindi chiude la valigia che sarà quindi pronta per l’estrazione successiva. Ed è così che uscita la seguente cinquina del Simbolotto: 38 pigna, 20 festa, 5 mano, 2 mela, 22 balestra. (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO

Pubblicità

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: UN SUCCESSO

La seconda settimana di giugno si chiude con l’estrazione del Simbolotto, il gioco associato al Lotto. Ci aspetta, dunque, una serata all’insegna di numeri e simboli vincenti. Nello specifico, una cinquina in grado di cambiare la vita dell’eventuale vincitore perché in ballo ci sono 10mila euro. Quando questo gioco è stato introdotto, il “5” valeva 5mila euro, ma dopo la ripresa delle estrazioni (che erano state interrotte durante il lockdown per l’emergenza coronavirus) si è deciso di raddoppiare l’importo massimo della vincita. Un ulteriore incentivo che i giocatori del Simbolotto si sono meritati visto il grande successo di questo gioco. Non a caso si è deciso di prolungarlo di un altro anno, visto che sarebbe scaduto a breve. Il gioco complementare al Lotto convince e, dunque, torna protagonista oggi, sabato 13 giugno 2020, con una nuova estrazione che si preannuncia molto seguita, proprio come accaduto in queste settimane.

Pubblicità

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI-SIMBOLI RITARDATARI

Molto seguite sono anche le statistiche del Simbolotto. E infatti vi proponiamo la classifica dei numeri ritardatari, aggiornata dopo l’ultima estrazione effettuata, quella di giovedì. Al primo posto c’è ancora la Mela (2) con i suoi 31 ritardi. Al secondo posto resiste il Natale (25) che invece manca da 27 estrazioni. Il Quadro (40) è al terzo posto con 23 assenze. Fuori dal podio quindi la Risata (19) che manca da 19 concorsi. Uno in più rispetto all’Italia (1) e al Buffone (41) che invece sono a quota 18. Segue il Cacio (30) che non si vede da 16 appuntamenti con la fortuna. Ne ha saltati 15 la Testa (34). Ci sono poi tre simboli-numeri che hanno accumulato 12 assenze al Simbolotto. Si tratta della Festa (20), Balestra (22) e Pigna (38). Chissà se tra questi c’è almeno uno numero della cinquina che vi è stata assegnata automaticamente quando avete giocato al Lotto sulla ruota di Napoli…



© RIPRODUZIONE RISERVATA