Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 14 luglio 2020

Simbolotto e numeri vincenti: torna oggi un’altra estrazione che può regalarci grande sorprese. Si è aperta una nuova settimana di concorsi e come di consueto dopo il Lotto tocca al suo gioco complementare. Una volta terminate le pratiche relative all’estrazione dei numeri per le singole ruote, i riflettori si sposteranno stasera sul Simbolotto, che può regalare altrettante soddisfazioni. Protagonisti sono i 45 numeri e relativi simboli, da cui verrà estratta la cinquina fortunata. Sarà quella che dovrete controllare per capire se la vostra giocata è vincente. A tal proposito, è bene evidenziare quanto sia semplice partecipare a questo gioco: dovete controllare la ruota in promozione, che è quella Nazionale nel caso di luglio, ed effettuare lì la vostra giocata al Lotto. Sulla schedina però non vedrete stampata solo quella giocata, ma anche quella del Simbolotto, che viene attribuita in maniera automatica e gratuita.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I RITARDATARI

Sulla schedina del Lotto troverete dunque anche la cinquina di numeri e simboli del Simbolotto. Non avete dunque modo di fare la vostra scelta per il gioco complementare al Lotto, ma vi ritrovate con due occasioni di vincita, mica male… Noi comunque continuiamo ad aggiornare le statistiche, in particolare quelle dei ritardatari. Al primo posto però c’è ancora il Natale (25) con i suoi 40 ritardi. Ma è seguito dal Quadro (40) che invece ne ha collezionati 36. E poi al terzo posto la Risata (19) che invece è a quota 32, ma deve fare attenzione al Buffone (41) perché è ad una sola lunghezza. Decisamente più staccato il Naso (16) che di ritardi ne ha accumulati 20. Invece il Ragazzo (15) segue con 16 ritardi. A quota 15 invece la Pizza (24), mentre a 14 troviamo Anguria (31) e Ombrello (28). E poi c’è un trittico a 13, cioè Disco (32), Piano (37) e Amo (23). Ma molto potrebbe cambiare proprio stasera…



